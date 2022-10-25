狀王之王｜橫店拍攝終殺青王浩信貼花絮照：沒想到有幸遇到宋世傑

TVB（無綫電視）經典劇集《狀王宋世傑》相隔多年後被翻拍，並暫名為《狀王之王》，而該劇集的監製更是曾飾演宋世傑的張達明擔任，令不少網友特別期待。而新版宋世傑就由王浩信出演，劇集早在8月份已於內地橫店取景拍攝，近日才正式殺青，王浩信就在微博上貼多張拍攝時的花絮，並有感能遇上宋世傑這個人物令他覺得好幸運。

《狀王之王》近日已經殺青。（王浩信微博圖片）

從王浩信上貼的多張花絮照片可見，身穿古裝手拿寫有「宋世傑」三字的扇子，整個人帥氣十足，正氣感滿滿。而且他更為該劇集剃頭，可見對劇集與這個人物是多麼的重視。另外，在公堂上他與金剛﹑姚子羚﹑王子涵擺出搞笑Pose，可見該劇組是相處得多麼開心，近三個月的拍攝時間相信大家已經變成好朋友，他留言表示：「感謝上天這一年都在讓我幹和喜劇有關的工作，沒想到這輩子有幸遇到宋世傑這個角色，和這伙人在一起的時候，就像躺在大草原總能想出個甚麼美好旋律，大概這叫對的人吧，還有這兩個月分泌的多巴胺、內啡肽、腎上腺素等都特别多，感覺時間老是不夠用，千言萬語啊，先在這告訴大家一下哈，我們《狀王之王》殺青了！」不少網友都非常期待全新版的宋世傑。

大家相處得好開心。（王浩信微博圖片）