呂頌賢少年感十足看「金庸展」　令狐沖再勾童年回憶

著名作家金庸曾創作多部武俠小說至今仍深入民心，《笑傲江湖》﹑《神鵰俠侶》﹑《鹿鼎記》等，均被翻拍成影視劇都大受歡迎。而近日曾出演過金庸作品飾演令狐沖的呂頌賢同建寧公主的劉玉翠就獲邀出席「金庸展」上海站，其中呂頌賢狀態大勇，還在展中擺出大俠pose，相當帥氣，再勾起不少網友童年回憶。

呂頌賢﹑劉玉翠一起去看金庸展。（呂頌賢微博圖片）

從呂頌賢上貼的照片可見，身穿西裝出席活動的他帥氣十足，而且近鏡自拍皮膚狀態非常好，身材又挺拔，外型完全不輸時下年輕男星。充滿少年感的他，全因與他長年食素有關，再加上自律做運動，所以外型依舊青春。另外，在展中他還擺出不同Pose，單腳站立展現金雞獨立又作狀運出氣功等，整個人代入了武俠小說角色中，相當有型帥氣，而正正因為如此再勾起大家對他在《笑傲江湖》中飾演令狐沖一角，散發大俠風範。

呂頌賢大展大俠風範。（呂頌賢微博圖片﹑微博圖片）

呂頌賢保養得好好。（呂頌賢微博圖片）

而同場還有曾在《鹿鼎記》中飾演建寧公主的劉玉翠，以白色系裝扮出席活動的她相當優雅，55歲身材依舊苗條，而且還是童顏十足，與當年沒有太大差別。呂頌賢留言表示：「金庸展，上海站真的不能錯過喔！不單只有很多珍貴的展品，更有新奇好玩的新科技讓你能參與其中，太讚啦！謝謝大會邀請我和建寧公主來看預演，實在太精彩。」

劉玉翠依舊童年十足。（微博圖片﹑呂頌賢微博圖片）