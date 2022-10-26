張栢芝重返直播間帶貨有求必應　網友爆料貨不對辦有被欺騙感覺

在內地擁有高人氣的張栢芝，在休息大半年後最近再重返直播界帶貨，首場直播下單金額更高達逾億人民幣，相當厲害。近日，她再獲邀在其他平台直播帶貨，同樣吸引不少人收看，還在直播間配合各種要求「賣笑」，展示不同的笑容，42歲的她狀態超好，少女感滿滿獲不少網友激讚。

張栢芝直播間非常多人收看。（張栢芝微博圖片）

現身直播間的張栢芝，內搭一件透視黑色裝，外穿深紫色毛毛衣，再加上梳起中分辮子頭，皮膚白皙整個人狀態超好，在她身上完全沒有散發媽媽的味道，讓不少網友激讚根本少女感滿滿。在直播間她除了努力賣貨之外，還非常親切配合各種要求，有粉絲就希望她演繹不同笑容，就好像可愛的笑，她就以微笑展示，其認為自己的酒窩最可愛，其次展示主播式微笑，她就一本正經以微笑展示，再來就是遇到喜歡的人會怎麼笑呢？她一聽完後就哈哈大笑表示：「我會臉紅，我不會笑，害羞。」對粉絲有求必應，難怪這麼受歡迎。

張栢芝有求必應展示不同笑容。（影片截圖）

另外，因為張栢芝直播帶貨關係，有不少民眾是衝着她的明星光環而光顧，不過近日就有網友爆料指，在她的直播間買了一件貨不對辦的貨，認為有被欺騙的感覺。據內地媒體報導指，有一名鄭女士在張栢芝直播間買了一款迪士尼系列牛奶絨的四件套裝，在收到貨時竟然與直播間的描述不符合，被套薄而且又多線頭等，積量差讓她有覺得不如地攤貨。

網友爆料曾在張栢芝直播間買貨貨不對辦。（影片截圖）

而鄭女士在受訪時認為張栢芝畢竟是明星，所以她的貨一定是可靠的，但沒想到貨不對辦令她心裡很不舒服，覺得老百姓都是被欺騙了。而鄭女士向張栢芝直播間官方售後客服投訴，對方指出售出商品不是假貨，可能商家出產時個別產品出現瑕疵，團隊都會跟進作出相應處置，而客服亦願意向鄭女士接受退貨退款，但她認為退貨不是解決問題的方法，望有一個交代。

張栢芝首場直播下單金額高達逾億人民幣。（微博圖片）