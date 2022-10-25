Angelababy認同單身越久難開始新戀情　勸不要改變對方：無人願意

Angelababy（楊穎）今年1月尾與黃曉明宣布離婚後一直未有新戀情傳出，今個月初她被網友偶遇現身大孤山寺廟疑求姻緣，不過本人並沒有任何回應，反而今年事業不錯，多套劇集與綜藝節目接連播出，曝光率頗高。



Angelababy今年劇集綜藝不斷。（微博@楊穎工作室）

在Angelababy擔任固定嘉賓的戀愛真人騷《心動的信號5》中，主持人吳昕問及「一個人單身越久更難開啟一斷感情」時，在座嘉賓都表示肯定，Angelababy直言：「每個人生活可能都是有個習慣，就是談戀愛的時候我習慣兩個人，然後突然分開了，可能會覺得很不習慣。但是當你一個人久了，你習慣了一個人之後，你又會害怕再去打開一個新的感情，又變成兩個人，那我是不是又會重蹈覆轍以前的這些開心、吵架，最後到分開，其實會想的顧慮會挺多的。就是我覺得越長大吧，越沒那麼輕易地去開啟一段新的感情。」

節目中，參與約會女嘉賓的獨立人格引起Angelababy共鳴，她表示：「不要去嘗試改變對方，然後兩個人慢慢磨合到一個兩個人都覺得舒服的節奏，就是一個最好的方式。你要改變對方吧，總有一天問題、矛盾點會爆發的，因為沒有人願意被改變，包括你自己。」