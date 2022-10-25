Take One：終極一曲︱Rain登青瓦台死而無憾　769小時準備全紀錄

Netflix《Take One：終極一曲》早前開播，節目邀請到柳喜烈、MAMAOO和樂童音樂家等韓國歌手，準備一場最有意義的一場表演。其中Rain史無前列在青瓦台開騷，熱血又緊湊的準備紀錄看出了他成為天王背後的一份執著。



Rain講到能在青瓦台表演的話死而無憾。（Netflix）

Rain出道以來擁多首名曲，被問到死前最想唱的一首歌，他選擇了成功打開全球知名度的《Rainism》。初次與製作組的見面中，Rain大膽提出在前總統府青瓦台表演的想法，他表示並非為了成為史上第一人，更想將韓國最具代表性的地方推廣到海外。不過想在青瓦台表演的難度比想像中，幸好場地最終受節目組打動，Rain的想法成功實踐了第一步。

Rain的準備時間只有769小時21分鐘。（Netflix）

Rain表示2005年曾到訪過青瓦台，17年後再到訪的身份已經不同。（Netflix）

由接受挑戰開始，Rain一行人共有769小時21分鐘準備，但由於他的想法妙想天開，因此準備過程中毫不容易。除了跳舞唱歌外，Rain這次更要挑戰配合無人機跳舞，加上節目要求一鏡到底，不容失敗的情況下讓他承受住無限壓力。即使Rain舞台經驗豐富，但他明顯也必須抱住「背水一戰」的心情準備。有看過節目的觀眾相信也不斷聽到Rain說「失敗就死定了」，相信就是他這樣凡事迫死自己的性格才讓Rain走上國際明星的地位。

青瓦台內首次有大型舞台搭成。（Netflix）

Rain成為史上第一人在青瓦台表演。（Netflix）

Rain的表演順利完成，從台下觀眾的反應看出絕對可評分為完美的舞台。Rain事前坦言不希望觀眾稱讚他的表演帥氣，反而期待大家會看出他忠於自己和全力以赴，明顯他又再一次憑着毅力寫下了新的章節。Rain在節目尾聲講到一開始本來沒有接拍的打算，但完成後又覺得自己做了一個正確的決定；對觀眾來說相信是重新認識了一位出道20年，依然意志堅韌的歌手。

順帶一提，Rain出道20年狀態依Fit到爆！（Netflix）

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