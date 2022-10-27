羅家英悼念英女王被批評　首度開腔回應：以後講嘢一定要謹慎

羅家英早前因英女王伊利沙伯二世逝世，隨後在網上發文悼念，表示香港在英女王的庇護下成為人間福地，惹來內地網民圍剿。家英哥隨後跪低在微博發佈道歉視頻，表示：「數典忘宗我做不出，我是中國人，我永遠愛我的祖國。」

羅家英悼念英女王遭內地網民鬧爆，事後他拍片補鑊，稱永遠愛祖國。（影片截圖）

事隔一個月，家英哥就事件再開腔回應，他表示事件無影響到佢心情，但以後講嘢一定會好謹慎：「我諗都係一啲誤會啫，咁唔會就唔需要擺喺心上（以後講嘢會唔會再謹慎啲？）一定要謹慎，其實就唔係因為呢件事要謹慎，其實就真喺要謹慎。」

家英哥今日出席慈善高爾夫球賽。（陳順禎攝）

家英哥老婆汪明荃貴為《全國政協委員》，家英哥此番言論被內地網民鬧爆，問到是否受汪阿姐影響才選擇拍片道歉？家英哥護妻心切擰頭否認：「阿姐一句說話都無同我講過，係我覺得我應該要講道歉，因為我講少咗一啲嘢（講少咗咩嘢？）我準備得太快啦，好倉卒寫完之後就登出去啦，咁我淨係喺IG、Facebook登，內地網民係睇唔到，唔知點解國內會睇到。」

同場仲有曾志偉、陳百祥等好友。（陳順禎攝）

家英哥在微博道歉後，收到很多朋友安慰同幫手緩和事件，他指朋友有幫手講：「家英哥都老人家出嚟道歉，算數啦唔好再啄佢啦。」雖然家英哥就道咗歉，不過仍然平息不了部份網民怒火，家英哥就認為唔關粉絲事，喺另一種人專登搞事。不過家英哥都心知自己表達得唔好，並認為網民鬧得有道理，道歉無可厚非。

家英哥開腔回應道歉事件。（陳順禎攝）