TVB型男古天祥16年前入市細樓換大樓：住10年賣出去仲慳咗租

2019年簽約TVB藝人的古天祥今日（27/10）出席潛水節目《潛．規則》的記者會。古天祥接受《香港01》訪問時，直言拍攝節目是寓工作於娛樂，他說：「每次潛水都唔知睇到啲乜嘢，所以海洋會帶畀你好多驚喜。」他表示，對重拾放下了10年的興趣感到開心。



古天祥靠自己努力買下千萬豪宅！（電視截圖）

早年古天祥在《我要做行業主2》節目中提起過買樓的經歷，原來他的初始基金只有90萬元。他說：「我開始出嚟做嘢嘅時候，爺爺已經開始叫我要儲錢，唔好亂使錢，唔係勒緊褲頭而係要投資。佢同我講買樓都好重要。」

古天祥擔任潛水節目《潛．規則》主持。（梁碧玲攝）

古天祥講自己換樓樓經歷。（梁碧玲攝）

如是者，當他大學畢業開始做模特兒時，賺錢之餘也慢慢學會投資。他說：「到我有少少錢就同爸爸喺澳門買咗層樓，當時03年賭權未開放，樓價唔算好高。」他表示，買下物業後爺爺就在澳門居住，幾年後爺爺身體變差又撞上賭權開放，物業的對面又起了賭場，所以就將物業放售。他說：「03年買，連埋車位90幾萬左右，賣嗰時300幾萬。」

古天祥最後買咗一層大埔單位。（TVB截圖）

澳門物業賣出後，爸爸在內地有事務，所以又在樟木頭買樓，隔幾年後內地樓宇又升了，他就將這10年間所得的，在物業投資賺到的錢在香港買樓。他說：「一部份喺樟木頭買樓，一部份就投資生意，不過衰晒，哈哈。樟木頭嗰度買咗40幾萬，升咗上100萬左右。反而最開心係油塘層樓，我買咗200幾萬，住咗10年賣出去差唔多800萬，中間仲慳咗租金。」上年節目中，他也提及過自己入市買大埔嘉豐花園近千萬單位。總括講，古天祥由2003年入市買樓，以細樓換大樓方式買入賣出，16年內就由90萬錢搵錢變成近一千萬，翻了近10倍，可謂是投資有道！

古天祥真係投資有道。（梁碧玲攝）

雖然炒樓賺到錢，但他本身理財習慣也相當好。他說：「爺爺教落要理財，同埋我而家係一個爸爸，我都唔係好注重個人享受，好似以前買錶，買哈利電單車，我都係喺低價錢買，變咗喺一個保值狀況之下成為咗其中一part嘅投資。」