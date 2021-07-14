寶寶大過天｜古天祥再演陳自瑤前度　副業做電單車金屬雕刻師

TVB劇集《寶寶大過天》在本周播出結局篇，劇情講到葉帆（陳自瑤飾）的兩個囝囝跟親生爸爸阿榮（古天祥飾）飛去新加坡，但就令葉帆非常擔心兩個寶貝仔會一去不返，出盡法寶氹他們開心。當中飾演阿榮的古天祥（Carlos）雖然戲份不多，但就憑着高大有型的外形，成功吸引不少觀眾關注！



古天祥（Carlos）在劇中飾演葉帆（陳自瑤飾）前夫阿榮。（電視截圖）

Carlos是Model出身。（IG@koocarlos）

現年42歲的Carlos是在香港長大的西班牙混血兒，曾從事模特兒工作超過10年，演出過百個廣告。除了擔任Model之外，Carlos亦有涉足電影圈，他曾參演《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）、《單身男女》、《2046》、《賭城風雲》等。Carlos在2019年加入TVB及邵氏兄弟後陸續參演了不少劇集，不過戲份都不多，他曾在接受訪問時自認在演藝界半紅不黑，但他從未想過放棄演藝事業，並指從事這行雖然未能帶給他榮華富貴，但就可以買到樓及車，時間亦相當自由。

Carlos曾在劇集《大步走》中飾演Yoyo前任。（IG@koocarlos）

Carlos在《刑偵日記》中飾演E.O.D羅Sir。（IG@koocarlos）

除了演藝事業之外，Carlos亦是一位電單車愛好者，「玩」車「玩」上癮的他更成功發展副業，成為香港首位電單車金屬雕刻師！Carlos曾透露當初自己見到外國有好多人會雕刻去裝飾架車，但由於香港沒有這類師傅，所以他決定自己鑽研這門手藝。Carlos最初上網睇片自學，但一直用錯方法，直至一次機緣巧合之外，認識到一位峇里的師傅，更親身飛去當地拜師學藝：「我鍾意咗呢樣嘢太多年，我亦都有好大決心去學同去做呢件事，嗰個過程我好有滿足感呀。」學成歸來的Carlos技藝進步了不少，更吸引到不少客人排隊訂製！

Carlos成功發展副業，成為香港首位電單車金屬雕刻師。（微博@古天祥Carlos）

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劇中飾演爸爸的Carlos在現實中同樣已為人父，他在兩年前與任職醫療集團經理的圈外女友周琬瑜結婚，婚後誕下囝囝Ricardo，Carlos不時在社交平台大曬一家人的合照，非常溫馨！