何泳芍下海貪靚唔着褲　為節目畫面：係一個小小skill嘅show-off

何泳芍（Honey）參選香港小姐時已被稱為「美人魚教練」，新節目《潛規則》可謂是「開正佢個瓣」，但原來熟悉水底活動的她也會犯錯。她接受《香港01》訪問時直言，13歲考獲潛水牌後就沒有教過學生深潛，所以例如戴潛水配重帶等小事都會戴錯。她說：「教練好惡會鬧我，初時都會好好咁我講，到最後尾潛水嗰時見我戴錯，會直接敲我個面罩。」



何泳芍（Honey）擔任《潛規則》主持。（梁碧玲攝）

《潛規則》有5位主持。（梁碧玲攝）

何泳芍（Honey）續說：「咁樣潛兩嘢大家以為我好勁，其實13歲考咗第一個潛水牌就冇再上過堂，我去潛水都係VIP去到就有人幫我砌好晒，直接跳落水就得，所以個節目入面我都俾人鬧得幾甘。」

何泳芍（Honey）坦言自己有好多深潛壞習慣。（梁碧玲攝）

潛水節目有沒有福利、比堅尼？何泳芍（Honey）就賣了個小關子。她說：「個節目對我嚟講都幾特別同珍貴，所以我喺呢個節目係有史以嚟最冇顧忌嘅一次。因為喺水底好難認到邊個打邊個，因為大家都着晒gear。如果想認到我，就係我永遠都冇着褲嘅，永遠都會露對腳出嚟嗰個就係我啦。當然喺水上面，夏天好熱㗎嘛，就會着得更加少。」

何泳芍（Honey）賣關子，表示節目有好多福利，再到時睇先知。

為什麼不着潛水褲？她直言是為了視覺效果。她說：「好直接講，因為畫面好睇好多！當然都關溫度事，去到前日拍攝太凍我都要着返條褲。其實初學我都唔建議唔着褲，因為會唔小心刮到或者跪到，但係當你技術去到喺水入面唔會掂到任何嘢，咁你就可以唔着褲。對我嚟，係一個小小skill嘅show-off。」

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