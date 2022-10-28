披荊斬棘2 | 張智霖陳小春默契考驗對視到喊　台上剃頭震撼全場

張智霖、陳小春近年在內地發展不俗，參加了不少綜藝節目，人氣高企。繼去年《披荊斬棘的哥哥》後，再度加盟第二季，仍備受大眾喜愛，在最後一次公演中，兩人合作《浮誇》，再次挑戰新東西。



張智霖與陳小春合作《浮誇》。（微博@披荊斬棘）

節目中，張智霖與陳小春回顧了由相識到現在的過往，1995年，兩人因電影《歡樂時光》結緣，後來又多次在TVB節目中一起工作，慢慢認識後，就有了更多的交流，建立了二十多年的交情。張智霖表示：「真正兩個人會累積更多的友誼，我覺得不是一個具體的事情，而是同甘共苦過很多不同的時刻。尤其是最近兩年，經歷了第一季，然後《大灣仔的夜》，還有《我們的滾燙人生》，一起做很多很多事情，所以我知道，我懂他。」

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練習時，舞蹈總監陳琦沅讓張智霖同陳小春玩「感受力」，考驗他們的默契，兩人面對面，四目對望，靠眼神感受與對方做出相應舉動，慢慢地，二人都紅了眼眶，張智霖坦言：「這樣子的對視真的是第一次，突然之間會有一點觸動，已經真的是走近對方的內心，好像看到一點不一樣的他。」

張智霖與陳小春兩季以來已經挑戰過很多不同形式的舞台，但他認為似乎沒有讓自己的內心打開：「裏面究竟是什麼？裏面其實有很多東西，對嗎？包括你的那些很多不滿，或是有很多負面情緒也在裏面，想都給，都能打開給觀眾看。」因此，今次的《浮誇》想表現「另外一個自己」，重點是在舞台上「剃頭」。

整個舞台略帶幾分哥德式風格，以暗色調呈現，張智霖與陳小春對鏡坐在兩旁，自顧自對著鏡子發洩情緒，尤其是剃頭的一幕，演繹出在瘋狂邊緣反復橫跳的狀態，歇斯底里，戲劇張力十足。在結尾出，兩人站起身，殘缺的鏡面將二人合二為一，帶出詭異感，震撼人心。

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表演完後，兩人都忍不住哭了，尤其是陳小春，難以抑制淚流，大批觀眾對此都讚不絕口：「今年批哥最震撼的舞台沒有之一！智霖哥唱演舞台永遠的神」、「有幾個能做到在舞台的時候情緒達到這樣，青筋暴起啊，業務能力太強了，真的respect」、「一開頭我就被驚到了，喘不過氣，看哭了」等，最後再次奪得全場第一！