披荊斬棘2 | 周柏豪組締造今季最佳舞台？　浸浴濕身網友歎：好帥

內地綜藝節目《披荊斬棘2》進入尾聲，在今日（27日）播出的第五次公演上半場舞台中，蘇有朋聯同周柏豪（Pakho）、曾比特（Mike）、潘瑋柏、信（蘇見信）唱演的《狂流》好評如潮，被網友譽為目前第二季的「最佳舞台」。



五人都來自港台。（微博@披荊斬棘）

整個表演藉電影《潛行凶間》（Inception）的概念，利用當中很多關於時間和空間的描述，將「時間」具象化， 關於某段不可挽回的回憶與歌詞互相呼應，舞台以電影中的實驗室場景設計，大量還原戲中元素，包括服裝、道具、角色等，細節滿滿，並用「高壓沖水」來表現「狂流」，詮釋「人在時間的狂流面前是多麼的渺小」。

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舞台上，五人各自扮演自己的角色，以潘瑋柏的一段Rap開場，炒熱氣氛，蘇有朋搭乘「電梯」降落，周柏豪坐在浴缸上唱完一段後，還原了戲中里安納度（Leonardo）倒入浴缸的經典場景，演繹在時間狂流中的內心掙扎，從痛苦中醒來，面對自己，接受自己的弱點。他身穿白色襯衫與西裝褲，背對浸入浴缸中，起身後又即刻保持水準演唱。隨即沙塵從天而降，兩旁的高壓沖水肆虐，五人在「狂流」中掙扎、抵抗，土崩瓦解塵落，洪流激蕩衝擊，將氣氛推向高潮，情緒與視覺層層遞進，震撼人心。「痛醒」後的五人拖著幾近虛脫的肉身繼續唱演，信與曾比特的高音穿透全場，高亢絕決，不絕於耳，仿佛看了一齣5分鐘的微電影，質感堪稱一絕！

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毫無疑問，《狂流》最終獲得大家認可，五人各司其職，各施所長，集唱功、表演、Rap於一體，紛紛大讚道：「我宣布這是我心中唱演top」、「五分鐘演了一場電影，好精彩」，對於周柏豪「浸浴」的一幕網友也大感驚歎：「周柏豪被水沖成那樣還能那麼帥」、「怎么做到入水出水都这么帅的，紧接着唱歌还这么稳」、「周柏豪帥炸了，可惜（襯衫）裏面穿了背心」等。