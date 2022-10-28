美麗戰場大結局｜監製葉念琛親解所有謎團 陳瀅來電顯示有玄機

《美麗戰場》最後一分鐘劇情引起極大爭議。

昨晚播出的《美麗戰場》大結局引起極大爭議，不少網友覺得劇集留下太多問號，特別多人覺得劇集以開放式結局完結，有點解釋得不圓滿，《香港01》亦以電話訪問監製葉念琛，他親解大結局所有謎團，特別為何用開放式結局，他說：「我當然知道有幾個位，觀眾會覺得好大爭議性，第一個一定係open ending，但其實好多港劇都係open ending好似《流氓大亨》Do 姐最後流嗰滴眼淚，《白色強人》李佳芯究竟有冇死到？我覺得係因為個熱度，大家好投入啫，咁其實TVB好多劇都係open ending，我唔覺得呢個係好大膽嘅做法。」

蔣家旻前十五集幾乎玩哂，去到結局周竟然最後一分鐘才出場。

「我都係蔣家旻出返嚟啫，不過我明，大家好投入嘅時候，我係呢個位就完咗，我知大家會有好大反應，大家覺得意猶未盡最好，唔通結局又去返啲燒嘢食咩？但其實幾個角色都有圓滿結局，徐富貴（林盛斌飾演）、李靜兒（劉佩玥飾）、鍾家寶(陳瀅飾)每個都有哂結局，方力申點解會失蹤，我覺得呢個係一個趣味，起碼大家知係道佢上船飲酒係揭發佢老豆（姜大衛飾）同朱晨麗嘅秘密，所以方力申先咁嬲。」

徐富貴（林盛斌飾）送畀KT（姜大衛飾）的古董花樽，原來暗藏偷拍功能。

除了open ending 有爭議外，監製葉念琛亦解一下最尾一場的伏線，「陳瀅接到電話係咪佢老公打嚟？咁就要睇每個人點去閱讀劇情，係咪佢老公（方力申）打嚟，或者唔係方力申打嚟都可以係呢個來電顯示架，而蔣家旻問陳瀅咁急去邊？佢係咪知道陳瀅搵緊方力申呢？我覺得蔣家旻再出現， 一定要有呢個shocking位，其實觀眾可以再閱讀，唔係因為我懶惰，係我覺得劇情令到觀眾有聯想係最好嘅，我只可以話絕對有哂材料，有曬伏線，可以有season 2，咁當然係睇大家想唔想有啦，唔係我話有就有，（徐富貴有喺花樽裝cam?)呢個又兩睇，花樽係佢送，但其他嘢唔係喎。」

鍾家寶（陳瀅飾）前夫（方力申飾）失踪，但袋咗20億贍養費，不過累死好朋友。

結局有多個懸念，令觀眾反應激烈，甚至有網民覺得爛尾，原來一切都是葉監製的設計，「我想講一樣嘢，我唔係懶惰所以唔寫結局，其實小美（陳曉華飾）死已經係一個結局，鍾家寶（陳瀅飾）已經眾叛親離，最後嗰個其實係一個伏線，其實好多劇都有open ending，《大時代》周慧敏最後有冇死呢？但今次《美麗戰場》嘅結局，有懸疑性、趣味性係我想有嘅，而《美麗戰場》由首播到大結局，我都係希望一直咁有爭議性，一定有人話我爛尾，但我一定唔覺爛尾，所有嘢都有鋪排，平心而論，今晚大結局真係劇力萬鈞，一集咁多嘢發生，林小美死嗰場，我相信好多人都感動，我知網民嘅反應，但所有嘢都係我一早計算好哂，唔係點會咁有爭議性呢？但我唔係一部神經錯亂嘅劇集，我只係有啲地方留白。」