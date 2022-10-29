歐陽巧瑩曾遭康泰老闆黃士心無視　大爆總理們做慈善背後勁離地

現年30歲的歐陽巧瑩與老公林師傑已移民英國，不過他們依然非常關心香港的新聞。對於康泰旅行社資不抵債，母公司已通過啟動為康泰清盤，歐陽巧瑩亦有感而發，更大爆曾遭康泰老闆黃士心無視

歐陽巧瑩曾遭康泰老闆黃士心無視。（IG照片）

與昔日性感女神形象差距甚遠！（影片截圖）

歐陽巧瑩在IG分享自己參選時遇到康泰老闆黃士心的一段經歷：「話說，康泰嘅老闆叫黃士心，而我就係讀東華三院黃士心小學。 喺2013年，康泰係常駐贊助港姐嘅機構，一次嘅活動上，我終於見到佢。 讀左六年嘅小學大大隻字，手冊，成績表……全部都有大大隻「黃士心」喺度，終於見到真人，個感覺都幾古怪，跟住我做左一個決定，我走上前同佢打招呼，話比佢聽我讀過黃士心。 當然，佢梗係冇反應啦，咁我都好自然地飄走。 接住就玩完港姐，拎左個唔知點解會拎嘅獎，出席左好多唔知點解要去嘅活動，其中一次令我印象好深刻嘅係東華三院嘅晚宴。 嗰一晚，一開始都係要應酬下傾下閒計，然後佢哋問我：『你喺邊度返黎架？』我話：『我唔係外國返黎，我喺香港大』言行間我透露左自己中小學都係讀東華三院嘅學校，同枱嘅總理們大家都好奇咁，盡情地問左好多有關民間疾苦嘅事……都算啦，但係重點問題係，冇人識唱東華心。 （現在已經夜深，再續………）」對此，不少網民都留言總理們都好離地，更稱其實他們並不了解自己做的所謂善事。

康泰與多間旅遊局合作推出主題式旅行，其中大馬拿督黃士心（中）將帶團馬來西亞檳城遊。（李慧妍攝）

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