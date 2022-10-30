梨泰院人踩人｜《白色強人II》參考蘭桂坊悲劇　唐詩詠被插傷流產

韓國首爾梨泰院10月29日的萬聖節派對演變成大規模人踩人事件，造成至少151人喪生，82人受傷。死者中確認有一名中國公民。梨泰院意外令不少港人憶起蘭桂坊人踩人悲劇，後者更是香港人心中一道沉重的痛。而2個月前播映的無綫（TVB）電視劇《白色強人II》亦有以蘭桂坊意外作題材。

韓國首爾梨泰院萬聖節前夕發生嚴重人踩人事件。（Gettyiamges）

劇情講到，急症室醫生馬國明（飾演唐明）及唐詩詠（飾演蘇怡）倒數聖誕節，眾人在中環蘭桂坊歡慶，豈料一人不小心踩到空酒樽向後跌倒壓倒聖誕樹，聖誕樹塌下壓向人群，人們驚慌失措爭相走避，終釀成人踩人意外。

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意外後心胸肺外科醫生馬國明、腫瘤科專家胡定欣（飾演葉晴），陳豪（飾演Vincent）和唐詩詠立即要開OT拯救傷者，部門主管蔣志光（飾演余湛琛）宣布重傷者均胸骨被壓斷及體內出血，須交由心胸外科及骨科處理。此時現場突然有人氣胸穿刺，唐詩詠上前急救期間，被傷者踢開使她背脊插入尖銳鐵枝，唐詩詠右下肺葉遭刺穿，須接受人工流產，馬國明亦因而痛失女兒。

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《白色強人II》此集播出後不少觀眾都稱讚唐詩詠演技純熟感人，更為唐詩詠意外流產大感心痛。

1993年1月1日中環蘭桂坊都發生過人踩人事件。（陳永武攝）

韓國梨泰院人踩人意外，至少造成151人死亡、82人受傷。（點擊放大瀏覽）▼▼▼