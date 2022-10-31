一饌千年｜譚詠麟晒影帝級演技　網友激讚：演技爆棚

「年年25歲」的譚詠麟（譚校長）近年頻頻現身內地綜藝節目，近日更獲邀參加央視CCTV製作的《一饌千年》，在節目中除了了解與品嚐中華烹飪文化之外，他更化身古人演出短劇，久違穿上古裝代入情境中，情感豐富更流下男兒淚，讓不少網友大讚演技爆發，金馬影帝果然名不虛傳。

譚詠麟在節目了解與品嘗中華烹飪文化。（影片截圖）

在《一饌千年》節目中，譚校長與多位嘉賓及廚師一起探討北宋的飲食文化，除了品嘗美食之外還結合了戲劇，透過戲劇的表演帶出一個個先賢故人的趣聞軼事。當中，譚校長就飾演《清明上河圖》的著名畫家張擇端，身穿古裝黏上鬍鬚的他隨即入戲，舉手投足展現古人的氣息，一邊演出一邊介紹食物，更在演出後期其情感豐沛，因為懷念起恩師而流下男兒淚，將思念之情發揮得淋漓盡致，讓大家觀看時非常有代入感，而對於這一段表演他自己亦感到滿意：「參與一饌千年首集我都覺得有點壓力，因拍攝到最後部份時導演忽然想要求我要流一滴眼淚。而且要在左邊眼睛，因那一邊有光觀眾才會看得見，我的媽呀，我都需要陪養情緒吧，終於不到10秒就進入情況了，出來的效果我都覺得不錯。」

譚詠麟飾演張擇端。（影片截圖）

情感爆發。（影片截圖）

譚校長自覺演出還不錯外，不少網友亦覺得演得出色，畢竟久違再演古裝相當不簡單。更直言其果不然是「金馬影帝」，大家留言表示：「真的是三秒入戲」﹑「演技爆棚」﹑「一點都不讓人出戲」等，對他的演技再次給予肯定。

流下男兒淚。（影片截圖）