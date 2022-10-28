再見愛人2｜艾威孖前妻坦誠婚姻問題　陳美玲：我依然很愛他

內地近年流行觀察類綜藝節目，透過明星嘉賓隔空觀察分析﹑推理並給予不同觀點。而即將播出的有關婚姻紀實節目《再見愛人2》近日就公開了三對面臨着不同婚姻危機夫妻嘉賓，當中有港人為之熟悉的艾威與前妻陳美玲，從官方播放的預告片中，他們在旅程中互訴心中話，甚至展現出最猙獰一面，陳美玲更在鏡頭前爆喊，到底他們因何離婚，又會不會有機會「再愛」一次呢？我們就拭目以待吧！

艾威同陳美玲共同拍攝真人騷節目。（《再見愛人2》微博圖片）

三對夫妻一起進行為期18日的旅行，直面面對婚姻問題。其中艾威與陳美玲是一對已離婚的夫妻關係，眾所周知他們在2020年已離婚，結束了18年的婚姻關係，而離婚原因艾威曾在訪問中表示不涉及第三者，只是二人步伐不一致而已。雖然已經離婚，不過陳美玲似乎還深愛着他，在預告片中她若有所思表示：「我們兩個分開了這麼多年，但我依然很愛他。」

陳美玲仍深愛着艾威。（影片截圖）

再見亦是朋友的他們，難得一起拍攝節目，總讓人覺得是不是有機會舊情復熾呢？事關艾威曾在訪問中被問道與陳美玲有否機會復合，他的答案是我真的不敢講，沒有給予一個最肯定的答案。而他曾用盡所有積蓄為陳美玲醫治腫瘤，經歷了最艱難的一段路，而在《再》預告中，他就非常認真表示：「我也希望我生病的時候，旁邊有一個人。」畫面隨即轉到陳美玲身上，雖然他沒有指名道姓是那一個人，但不禁讓人猜測他口中那個人是不是陳美玲呢？

直面面對婚姻問題。（影片截圖）

陳美玲爆喊。（影片截圖）

在節目中除了大講內心話之外，二人亦面對面坦承展露最猙獰一面，艾威當面對着陳美玲表示：「我覺得你是陷我於不義。」令到她爆喊，在鏡頭前爆喊的次數相當多。當然除了有最坦承的溝通之外，他們在旅程中共遊亦玩得開心，一起在沙漠上漫步，一起身穿少數民族服飾共舞展現燦爛笑容，有重燃愛火的感覺。而該節目的觀察團就由孫怡﹑胡彥斌﹑郭采潔等組成，到底三位夫妻嘉賓會擦出甚麼火花，我們就期待節目播出。

玩得開心。（影片截圖）