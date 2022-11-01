新一代主播蘇雯慧被捧為新聞小花　畢業靚相露白滑長腿仙氣湧現

最近又有一位新聞小花被網民熱烈討論，就是效力nowTV的蘇雯慧。蘇雯慧今年剛剛在浸大新聞系畢業，但已經很快得到機會，已在nowTV三年時間的她由Assistant開始做起，直到上年擔任主播，慢慢地得到網民的留意，大讚她是新一代的新聞小花，除了樣貌娟好，報新聞時也非常專業。



最近蘇雯慧開設了社交平台，但只出了一個post，就是她穿起畢業袍的靚相，露出一對白滑長腿，整個人更加是仙氣湧現，難怪網民會力捧她為新一代的新聞小花。

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nowTV除了有蘇雯慧，還有一直受網民力捧的林善懿！林善懿自2017年加入有線電視成為主播而來，一直都深受網民喜愛，她被網民封為「學生妹主播」，事關她的樣子真的很童顏。林善懿她畢業於城市大學，曾經到香港電台實習，直到2017年加入奇妙電視中文台（即現在的香港開電視）。能夠吸引網民眼球的，除了樣子夠年輕，笑容清甜之外，典型的主播穿著也是看點之一，所以除了「學生妹主播」，網民更指她是新一代最索女主播。

林善懿好pure呀！（IG@sinyiyiyi）

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2019年年尾，林善懿離巢開電視加盟nowTV做財經組記者至今，依然有不少網民留意她的報道。她在IG post出自己的私生活相，穿上旗袍後的林善懿添上一陣古典味，展現美好身段，不少網民大讚這一輯相，更說：「咁靚得唔得㗎」、「再post多啲都唔緊要，因為張張都好靚」、「你個笑容好有女人味」。

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