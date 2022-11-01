梨泰院人踩人｜網紅即場學急救為傷者CPR　憶述災難：我只想救人

【梨泰院人踩人】南韓梨泰院睽違3年首度解封，10號29日晚舉辦的萬聖節活動現場人滿為患，不料卻因人潮擠壓導致民眾恐慌，在爭搶逃命的過程中發生推擠踩踏，釀成至少154死、149傷的大規模死傷意外，震驚全球，各界也都致上深深哀悼。



事發當時，從南韓赴台發展並成為首位引進花美男韓式烤肉的黃OPPA（黃오빠）就在現場，他不只目睹如人間煉獄的慘狀，更親自幫2位傷患做CPR（心肺復甦術），回到家後仍心有餘悸，手腳都在發抖。

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黃OPPA憶起當天的情況表示，因為人潮眾多，救護車和警車很難進入，很多消防隊員揹著裝備在跑，當自己到達時，已有數十人在街上接受CPR，還有很多死傷者流著血、捂著臉躺著，他還目睹許多人抱著因窒息而死的朋友哭泣，更有一名男友抱著已罹難的女友哭喊著「不能死！」讓人相當心痛。

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當時救難隊員大聲呼喊著，急切地徵求能幫助做CPR的人，黃OPPA回想起，「面前有數十具蒼白、冰冷的屍體，確認沒有（死亡）標記的人的脈搏，有不跳的人，也有動手指的人」，坦言自己非常害怕，從未經歷過的電影情節，就這樣活生生展現在眼前，「如果人在我面前死亡，他也會成為我的巨大創傷」，但是他仍抱著想救活人命的念頭，努力學習急救，並幫2名受難者進行CPR。

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遺憾的是，那2名受難者並沒有被救活，黃OPPA坦言自己回到家後，手腳都還在發抖，甚至還夢到犧牲者們在吶喊著救命，讓他心有餘悸。親眼目睹了這場大規模意外，黃OPPA感到非常心痛，希望如此悲劇性的慘案絕不再發生，盼外界能以此作為警惕。

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