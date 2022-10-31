梨泰院人踩人｜26歲日本女模冨川芽生罹難　父親為日本議會議員

韓國首爾梨泰院前晚（29日）發生嚴重人踩人事件震驚全球，至今釀成154人死亡、133人受傷，罹難者當中有19人為外國人，包括兩名日本女留學生。其中一位在事故不幸喪生的是26歲的模特兒冨川芽生（Tomikawa Mei），同時亦是日本新黨大地黨的根室市議會議員冨川歩（Tomikawa Ayumu）的女兒。



昨晚（29/10）梨泰院發生人踩人事件。（Lee Jin-man／美聯社）

26歲日本模特兒冨川芽生不幸從人踩人事件中喪生。（Twitter：@taeoh__）

來自北海道的冨川芽生今年六月出發到首爾展開為期半年的語言留學計劃，29日當晚與朋友一同梨泰院，卻不幸遇上人踩人事故。發生事故之後，冨川芽生的朋友無法聯絡她兼且得知她並未回家，而用英文在Twitter發文四處尋人，然而最後仍迎來噩耗。

發生事故之後，冨川芽生的朋友用英文在Twitter發文四處尋人。（Twitter：@taeoh__）

據日本傳媒報道，冨川芽生的爸爸冨川歩表示昨日（30日）早上才看到梨泰院發生嚴重人踩人事件，於是打電話給女兒，但接起電話的卻是當地的警察。他坦言當日傍晚接到日本大使館的通知，才知道女兒在事故中不幸離世。

冨川芽生的爸爸是日本新黨大地黨的根室市議會議員冨川歩。（網上圖片）

冨川歩向傳媒表示，女兒於六月離開日本時曾經對自己說「要來找我玩哦」，而且兩父女一直頻繁保持聯絡，事發當日亦收到女兒告知說要和同學去梨泰院。他講到「她在那麼遠的地方一直很努力的......」的時候一度哽咽，無法再繼續講下去。