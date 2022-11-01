梨泰院人踩人｜《PD101》李智漢為救女童折返　不幸被困終罹難

韓國首爾梨泰院上周六（29日）發生嚴重人踩人事件震驚全球，至今釀成156人死亡、133人受傷，曾參加偶像真人騷《PRODUCE 101》第二季的演員李智漢亦不幸從事件中喪生，終年24歲，令不少曾經看過節目深感婉惜。有目擊者透露，其實李智漢當日有機會逃生，只不過他為了救一名被困小女孩，最終無法逃脫而不幸罹難。



演員李智漢不幸從事件中喪生，終年24歲。（網上圖片）

據韓國傳媒報道，有目擊事故的民眾在網上發文，提到見到當晚李智漢原本有機會可以逃生，但為了幫助一位小女孩脫離險境而留在事發現場，結果他雖然成功解救小女孩，但自己卻被人群淹沒無法逃走，最終不幸離世。

有目擊者表示，李智漢當日為了解救小女孩折返，最終命喪梨泰院。（Lee Jin-man／美聯社）

有報道指，該名獲救的小女孩家屬得知消息非常愧疚，向李智漢家屬道歉以及感謝。而李智漢今日（1日）下午出殯，據《韓聯社》報道，李智漢的爸爸無法接受兒子突然離世，在靈堂上情緒極不穩，甚至痛哭到昏厥。

李智漢今日（1日）下午出殯。（網上圖片）

李智漢於1998年出生，當年他在《PRODUCE 101》第二季中以第98名的成績完成比賽，之後轉型做演員及模特兒，日前剛剛與南宮珉所屬的經紀公司935娛樂簽約，日前亦正拍攝由金正賢及林秀香主演的MBC劇集《木偶的季節》，並在劇中飾演林秀香的前男友。據悉劇組自李智漢出事後已停拍，而劇組亦前往靈堂為不幸去世的李智漢哀悼。

李智韓於2017年曾參加《PRODUCE 101》第二季。（TV Daily）

林秀香在Instagram透露，本來與李智漢於10月31日需要進行一整日的拍攝，如今卻變成大家一同守在靈堂，非常悲傷。她又表示很清楚李智漢想把事情做好，也知道他很努力，現在只留下悲傷、惋惜的心情。林秀香也在靈堂上與李智漢父母親見面，得知李智漢回家後曾開心分享被她稱讚的心情，林秀香淚崩握着李智漢父母的手，遺憾再也不能多說這些話了，但林秀香保證，會連李智漢的份一起努力，讓這部劇變得更好。

林秀香與劇組今日前往靈堂。（IG：@hellopapa11）