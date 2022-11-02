TVB內部流出2023力捧藝人名單　八位未來中流砥柱等發圍

早前無綫（TVB）被指今年離巢人數多過簽約人數，更有網民覺得TVB開始流失人才，甚至是青黃不接。但其實TVB為了防止演員斷層、向年輕化進化、令到觀眾有新鮮感，近年大量開放一些比較重要的角色，讓一批新世代演員上位、學習，吸收演出經驗。

回顧近年，其實真的有不少新生代演員開始愈來愈機會，以下會為大家列出十位正在被公司力捧的藝人，除了都是年輕之外，都是靚仔靚女，最近TVB內部流出8位將被力捧的藝人名單，上位指日可待。

丁子朗絕對係受力捧。(丁子朗ig)

1. 丁子朗

參選香港先生簽約正式入行，曾四度被提名《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」獎項，而且在2021年成功獲獎，今年有五部劇集上映，在《美麗戰場》少有地飾演渣男角色，大家都讚不絕口，認為他的演技愈來愈進步。除了劇集，更有不少大騷主持機會，例如《2021香港小姐競選決賽》和《2020東京奧運》等等。

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後生仔孔德賢（Danny）（IG：@danny_hung）

2. 孔德賢

出身自J2節目《#後生仔傾吓偈》的24歲小鮮肉孔德賢（Danny），入行已被稱為「翻版羅仲謙」，本來極速上升，但卻遇上廖慧儀事件，令他被「冷靜」了一段時間。復出後繼續雙線發展，主持和劇集都有不少機會，連「邵氏兄弟」的劇集也有份拍攝。

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