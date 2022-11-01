再見愛人2｜不滿前妻陳美玲打通宵牌　艾威認離婚是唯一解決方法

現年63歲的藝人艾威與前妻陳美玲最近一起參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》，節目1日首播已經聚焦在他們身上，原來他們離婚的原因是與「打麻將」有關，令不少嘉賓都感到驚訝。

艾威同前妻陳美玲一起拍攝真人騷節目。（影片截圖）

曾為陳美玲花掉百萬積蓄幫助她醫病的艾威，在2020年決定與對方離婚，結束18年婚姻關係。對於離婚的原因，他只是在受訪時曾表示因為兩個人步伐不一致所導致，沒有詳述。但在節目中他就全盤講出離婚原因，原來只因陳美玲破壞了雙方的協定而導致，艾威表示：「打麻將這個問題討論好久，好多次了。就是在這同一個問題上面糾纏，我覺得好累。你真的不能打麻將，你再打一次麻將就代表我們離婚了。然後第二天早上，我再說一遍，你再打一次就代表離婚，我不會再說任何一句話，三個月之後然後她若無其事地告訴我去打麻將。」從對方破壞協定那一刻開始，二人就少了溝通互動，而艾威亦講得激動：「她五年前是她答應的，她可以打到晚上十一點鐘，只是她控制不了自己，她一打麻將電話都不會回的，她一坐下去就我爸爸姓甚麼（都不知道），然後她又去打麻將，打到三更半夜，第二天早上回來，我說既然你不能控制自己，不要再打了，我已經很討厭我們討論打麻將的問題，討論過幾十次，絕望，一直我腦袋裡面想，為什麼她選擇麻將不選我。」認為離婚是唯一能解決問題的方法。

艾威因為陳美玲破壞協定而決定離婚。（影片截圖）

陳美玲講到眼濕濕。（影片截圖）

而在艾威講述離婚真相過程時候，陳美玲嘗試開腔作出解釋，但對方卻一直在打斷，事後在採訪時陳美玲就表示：「我都有跟他解釋的，但是他不會聽你解釋的。」而他這個行為讓不少網友覺得他根本不重視債傾聽另一伴的說話，認為話語權都在他身上。而陳美玲亦表示有後悔因打麻將一事而鬧離婚。

陳美玲仍愛着艾威。（影片截圖）

雖然二人因打麻將一事而鬧離婚，不過在訪談中仍感受到他們仍愛着對方的，特別是女方深愛着男方，陳美玲表示：「我們兩個分開了這麼多年，但我依然很愛他。」他們會在整個旅程相處18日，在節目的最後一期就會知道他們會不會選擇「再愛」一次，我們就拭目以待。

他們最後會不會復合呢？（影片截圖）