孫儷內地首着Valentino高定壓軸飛天獎紅地氈　女星造型全炒車？

第33屆中國電視劇飛天獎頒獎典禮於11月1日晚正式舉行，孫儷、王鷗、關曉彤、熱依扎、于和偉等悉數亮相，但紅地氈造型幾乎全員失手。



得獎名單。（微博@飛天與星光）

以美腿著稱的關曉彤身穿Elie Saab 2021秋冬高定系列立體花卉刺繡紗裙，大騷傲人長腿，但她膊頭較闊，加之頭比較小，因此Tube Dress會顯得有些強壯，且髮型過時土氣，慘變「衣穿人」，與工作室的精修相判若兩人。

雖然關曉彤身穿仙氣品牌Elie Saab，但妝髮成敗筆。（微博@飛天與星光）

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向來比較霸氣的王鷗以一襲Sophie 2023春夏定制系列正紅色羽毛Tube Dress亮相，毫無時尚可言，倒不如內場的同色荷葉邊連身裙簡潔溫婉。

王鷗的禮服似鄉鎮商演。（微博@飛天與星光）

當晚獲得視后的熱依扎隨劇組《山海情》亮相，一襲黑紗Tube Dress中規中矩，齊蔭披肩長髮溫婉可愛，狀態不錯。

熱依扎的齊蔭長髮可愛活潑。（微博@飛天與星光）

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壓軸出場的孫儷身穿Valentino 2022秋冬高定系列Klein Blue斗篷連身裙，雖然是該品牌最新高定內地首穿，但黑色襪搭配純紫色漆皮高踭鞋實在是敗筆，似足鄉鎮女企業家。

孫儷造型也失手。（微博@飛天與星光）

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其實整個頒獎禮規模並不大，所出席的演員中也沒有流量，基本都是實力派，造型都相對保守，不少網友對是次紅地氈都一言難盡：「明星看了想哭系列」、「所有人都發黃，燈光好爛」，但也有人認為這樣才真實：「沒有精修圖，明星的顏值也降了好多度」、「這才是明顯真實的樣子吧？後期濾鏡，妥妥的販賣顏值焦慮」、「好真實的拍照水平」等。