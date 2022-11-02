張栢芝與小4歲賈乃亮連拍多條情侶短片　網友大讚合襯：在一起！

張栢芝（Cecilia）近年轉戰內地，除了參與綜藝節目之外，亦加入直播帶貨行列，且屢創營業額佳績，受歡迎程度可見一斑。



上個月栢芝一回歸帶貨就創下過億佳績。（微博@張栢芝工作室）

日前，張栢芝與內地演員賈乃亮玩「情侶」合拍短片，當中不乏「比心」手勢，還重現電影《河東獅吼》中的經典語錄：「從現在開始，你只許對我一個人好。要寵我，不能騙我。答應我的每一件事情，你都要做到……」等，雖然「比心」毫無默契，但看得出兩人都很開心，更引來不少網友留言，大讚兩人般配：「重要的事情說三遍：在一起，在一起，在一起」、「他倆要是能在一起，那是真的好」、「賈乃亮與張柏芝合拍了，這個小心心，特有感覺」等。

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其實今次張栢芝與賈乃亮是為直播帶貨造勢，兩人同屬杭州遙望網絡科技有限公司合作藝人，前者在抖音坐擁2700多萬粉絲，後者則逾3000萬粉絲，短短30日中各自創下2.5億銷售額，人氣同吸金力驚人，當中賈乃亮早在2020年就曾經5小時帶貨2.4億，個人盈利逾2000萬，早已是頭部帶貨藝人。近日，雙方互相作客直播間，賈乃亮更大方表白指張栢芝是自己的女神，女方也開心回應：「早點認識你多好」；第二日賈乃亮又拎著花束到栢芝直播間，笑稱「感覺像《非誠勿擾》（內地相睇節目）」，網友也對於兩人的合作也喜聞樂見，絕對是雙贏。

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