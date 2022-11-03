李家鼎家庭正式決裂　一文睇晒婆媳糾紛去年5月衝突一觸即發

李家鼎（鼎爺）最近爆出家庭決裂，李泳漢與母親施明早前更缺席李泳豪簽字結婚儀式，到底母子和兄弟之間決裂的成因是什麼，讓我們一探究竟！

李家鼎兒子李泳豪日前與台灣女友Agnes正式簽紙註冊結婚，不過現場就未見有母親施明與哥哥李泳漢的身影。（drift_greg@IG）

獨欠母親施明與兄長李泳漢一家。（drift_greg@IG）

施明與李家鼎於1977年結婚，婚後育有李泳漢與李泳豪2個兒子，但兩人在1994年選擇離婚， 施明曾在訪問中提及過，難忍李家鼎的粗聲粗氣及不細心。施明指出，李家鼎曾不顧她的哮喘病，而堅持在家養雀鳥，又在一次施明生日時，李家鼎的學生突然致電表示想學騎馬，令施明感不滿並關了自己在房內，李家鼎想打開門時，過度用力打破了門，經過這事之後，施明就不再理會他，後來更提出離婚。雖然兩人分道揚鑣，但卻不帶有仇恨。

施明當年拍戲時不太懂人情世故，又「無知、百厭」，所以被人欺負，但幸好有李家鼎幫手出面擺平。（李泳豪＠weibo）

有指李家鼎當時曾多番要求對方復合，但卻遭到施明拒絕，甚至他曾飛到美國要求與施明復合，但依然不果。施明在接受好友苑瓊丹時被問到，有否曾想過與李家鼎復合，但施明就指：「他是我前夫，再見亦是朋友？我做不到，但他又是我兩個兒子的爸爸，那就是親人吧。」而施明為讓兒子專心讀書，就毅然帶同兒子到美國生活，三母子的感情亦極之深厚。

有指李家鼎當時曾多番要求對方復合，但卻遭到施明拒絕，甚至曾飛到美國要求與施明復合，但依然不果。（drift_greg@IG）

有傳李泳豪從未通知母親施明與兄長李泳漢出席簽字結婚儀式，原因是施明對細新抱Agnes有微言，據悉當初一家知道李泳豪再次拍拖大為高興，但得悉Agnes與兒子同齡後，施明便對此感到不太滿意。雖然大仔李泳漢已有一對子女，可是施明仍然希望李泳豪婚後可以為李家開枝散葉，她認為Agnes已屬高齡產婦，故她建議李泳豪再觀察下先。

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不過有指李泳豪愛情至上懶理媽媽的建議，亦未有理會媽媽的反對而與Agnes共賦同居，繼續愛得痴纏。自始三人關係逐漸疏離，彼此幾乎不再聯絡，就連當日決定結婚都沒有通知兩人，而施明亦是看報道才知道李泳豪要結婚，李泳豪並沒有邀請她和兄長李泳漢出席註冊儀式，這都令施明又嬲又傷心，更經常以淚洗面，母子關係幾近決裂。而李泳漢就為母親討回公道，表示母親從來嫌棄過任何人和強逼兒子生仔，是個一百零一分好母親。日前，李泳漢與太太再添一名小千金，並與李家鼎、施明三代同堂大合照，不過當中就未見弟弟李泳豪與台灣太太Agnes，難免令外界覺得是「有你無我」的局面！

而Agnes出身自中產家庭，父母在台灣做生意。因Agnes與李泳豪皆是愛狗之人，有共同話題而發展成情侶，李泳豪曾大讚老婆細心、率直、踏實：「佢話一就一、二就二，唔會轉彎，喺佢身上都學到好多做嘢嘅細節，對我嚟講係200分。」