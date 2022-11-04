TVB發布2022年中業績　收入升幅高達46%　《聲生不息》成最大功臣

TVB近年與內地多了不少合作，除了拍劇之外，還與八大地方衛視共同打造綜藝節目，收益劇增。



近日，TVB發布2022年度中期業績公告，收入由12.48億港元增至港幣18.2億港元，升幅高達46%；截至6月30日，TVB於新浪微博等官方社交媒體賬號以及TVB所管理的藝人及網路紅人賬號共有超過1.3億名粉絲，較去年同期增長217%。年報中透露，內地業務是其中一個主要增長動力，佔集團收入22%，由2.84億港元增至4.03億港元，視頻串流業務進賬9500萬港元，主要來自聯合制作節目及數碼媒體業務的收入增加，好似《聲生不息》等TVB與內地平台聯合製作的節目貢獻最大。早前TVB非戲劇（綜藝科）製作經理何小慧表示，《聲生不息·港樂季》是TVB今年以來收視最高的音樂綜藝節目，累計觸達全香港七成的電視觀眾，受歡迎程度可見一斑。

《聲生不息·港樂季》是TVB今年以來收視最高的音樂綜藝節目。（微博@聲生不息官微）

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除了《聲生不息》之外，早前浙江衛視招商會中，也宣布將同TVB一起製作演技競演綜藝節目《無限超越班》，擬集结近百位TVB演员與新人演員同台競技，重現無綫經典劇集，令網友翹首以盼。而TVB多套劇集都有份在優酷播出，且近一兩年不少大台藝人北上，人氣與曝光率都更上一層樓，或者接下來雙方會有更多合作，實現雙贏。