《逐流時代》陳雅麗銅鑼灣鬧市被派街招　「專做小三，姣X一個」

曾北上發展十年的陳雅麗（Allie）回流香港接拍亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》後逐漸為人認識，不少觀眾都期待她的新作，但最近她卻疑似捲入桃色糾紛，名聲或受影響。有網民日前在「連登討論區」出Post，指銅鑼灣鬧市滿地街招，街招上的女主角正是陳雅麗，而大字標題則寫上「姣婆陳雅麗」字眼，不但指她是「TVB茄喱啡」，又力數她三宗罪：「鐘（鍾）意痴（黐）有錢人釣金龜，尊（專）做人小三，拆散人家庭當飯食，姣X一個。」引起熱烈討論。

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雖然街招指陳雅麗「專做小三」並非好人，但不少網民傾向撐她，指街招似看圖作文，可信性低：「個女仔唔係TVB人」、「連個『專』都寫錯咗做『尊』」、「係咪針對TVB咋」，而陳雅麗接受《香港01》訪問時便指自己會保留追究權利：「我要發出嚴正聲明，有關街招的內容，絕對並非事實。就此事已經到警署備案，及保留法律追究權利。首先，我從來都唔需要黐有錢人。其次，在感情路上，我從來都沒有做過小三，從來沒有拆散人家庭，亦唔會做人小三。而工作上，我亦從來不是TVB藝人。」

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逐流時代．專訪｜陳雅麗北漂十年回流香港冇人識：我覺得好正常！

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另外，同一批街招有另一位主角，這位男士便被指經常在蘭桂坊出沒：「唔理好醜但求就手，見到女就摸手摸腳，自稱蘭桂坊USB，實際係蘭桂坊色魔，最鐘（鍾）意落藥呃蝦條。」指控非常嚴重。