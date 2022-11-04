幸福三重奏｜明年製作第四季擬邀陳曉陳妍希　網友勸唔好參加

內地綜藝節目《幸福三重奏》過去已製作三季，在網上引來不少熱門話題。而該節目的出品平台「騰訊視頻」就在近日舉行「騰訊視頻2023推介會」，在綜藝節目項目上就公開了會推出《幸福三重奏》第四季，在擬邀嘉賓名單上就出現陳曉﹑陳妍希這對中台夫妻，頓時引起不少網友留言勸他們不要參加該節目，事關節目中已經有兩對夫妻鬧離婚，而且還鬧得不愉快，嘲諷參加節目就是離婚的前奏。

《幸福三重奏》第四季宣佈回歸 。（微博圖片）

推介會上宣佈明年會製作《幸福三重奏》第四季，而據傳節目組目前擬邀名單相中陳曉﹑陳妍希這一對中台夫妻，他們結婚多年一直對生活相當低調，夫妻二人亦甚少合體上綜藝節目，更何況是這一類探究婚後生活觀察類的節目，所以特別令人期待。不過有網友就紛紛留言勸他們不要參加該節目，事關參加該節目的夫妻總有一﹑兩對事後鬧不快而離婚，就好像台灣藝人大S（徐熙媛）﹑汪小菲夫婦﹑福原愛﹑江宏傑夫婦，嘲諷該節目是離婚的前奏，認為不吉利，大家留言表示：「涼了好多對，不能不信」﹑「別參加了吧」﹑「這節目不吉利」等。

《幸福三重奏》第四季擬邀名單有陳曉﹑陳妍希這一對中台夫妻。（視覺中國）

《幸福三重奏》第四季擬邀名單還有李承鉉﹑戚薇夫妻﹑徐夢桃﹑王心迪夫妻。（微博圖片）

事實上，陳曉與陳妍希結婚近6年來不斷被傳出婚姻亮紅燈，近日網上更傳出一位頂流的二字男星出軌並鬧離婚，原因是妻子想生第二胎，但男星就不想，另一離婚原因就是男星出軌一位二字女星，而網友更指出該二字女星是馮憑一部喜劇走紅，根據這一些線索不少網友就瘋狂猜測懷疑是陳曉與林允。

大S（徐熙媛）﹑汪小菲夫婦﹑福原愛﹑江宏傑夫婦曾參加該節目。（微博圖片）