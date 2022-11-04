74歲秦煌曾重達280磅致腰骨痛入院　成功激減30KG：最想健康啲

現年74歲的秦煌在前年11月出席TVB劇集《踩過界II》宣傳活動時，在電視城門口失足跌倒，導致右邊膊頭位骨裂，並要進行手術。休息了幾個月後，秦煌在去年3月復工，但出入都要用拐杖輔助，不過同年5月又被影到於廣華醫院急症室現身，報道指當時的他雙腳浮腫，連波鞋也穿不入，健康狀況令人擔憂。自此秦煌甚少公開露面，直至近日他亮相由鄭丹瑞（旦哥）主持的YouTube節目《健康旦》，除了即場實測健身機之外，他還透露了自己的身體狀況，原來他一直積極減磅，更自爆已經減了30KG！



秦煌近日亮相由鄭丹瑞（旦哥）主持的YouTube節目《健康旦》。（YouTube影片截圖）

秦煌在前年11月出席TVB劇集《踩過界II》宣傳活動時，在電視城門口失足跌倒，要由保安員扶上輪椅。（資料圖片）

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從影數十年的秦煌，在熒幕上肥胖可愛的形象深入民心，再加上他精湛的演技，深受觀眾喜愛，不過隨着年紀增長，他的脂肪影響神經線，導致他出現腰骨痛問題，其後他聽取醫生建議，減少攝取澱粉質，3個月內成功減磅，腰圍瘦了7吋，但卻因體力不支跌倒。曾多次飾演老頑童周伯通的秦煌，在節目中笑言自己現時才是「老頑童」：「最想Keep fit，健康啲。」秦煌的體重曾接近280磅，但他透露現時已經清減了不少：「平時多數係步行，慢慢，每日步行大約一千幾二千步，食嘢又好小心。同埋我日日都有量血壓呀，你講嗰啲嘢我全部做晒㗎。」

為了健康着想，秦煌近年積極減磅。（YouTube影片截圖）

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秦煌成功減了超過30KG！（YouTube影片截圖）

秦煌表示自己的膝關節未有太大問題，但因上半身肥胖，令膝關節承受太大壓力，現時他聽從醫生建議，飲食上注意少油、少鹽、少糖，多吃蔬菜和水果，多喝水，成功減了超過30KG：「我就因為過重先至入醫院，因為啲肥膏呢就遮住咗背脊嗰條神經線，所以條腰骨就唔郁到，但係後尾減下減下好快就冇事，行得慢呀，各樣嘢呀，而家慢慢要做返啲運動。」雖然秦煌身形仍相當有份量，但見他精神不錯，試做健身機時亦十分靈活，相信目前健康狀況都良好！

秦煌試做健身機時十分靈活。（YouTube影片截圖）

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