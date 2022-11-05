林青霞賀68歲生日　感激好心人掩護走光：我的胸部赤裸裸地曝了光

「大美人」林青霞早前獲香港大學頒發名譽社會科學博士學位，以表揚她在藝術文化的重大貢獻，日前迎來68歲生日的她，在社交平台分享多張靚相，她透露收到朋友為她用心準備的生日蛋糕：「上面是博士帽，下面是書，祝賀我拿博士學位和生日出的第四本書《青霞小品》。開心得不得了！」相中所見，身穿紅色晚裝的林青霞對着鏡頭微笑，面色紅潤，狀態Fit爆，而在另一輯相中，她就雙手合十許願：「天下太平！世界和平！」她還為每位出席生日會的賓客送上一本《青霞小品》：「送書和收書都是很愉快的事，看到生日宴的賓客開心，我更開心。」



林青霞日前迎來68歲生日。（微博@林青霞）

雖然林青霞已經息影多年，但仍不時更新個人專欄，以寫作的形式向大家展示她的生活。趁着68歲生日之際，林青霞亦有寫下感想，並藉此感謝一位曾幫過她的男士，她回想起三十年前的一件往事，當時她趁着拍戲空檔休息，期間有位男士拿了一封信，要求親自交給她，林青霞打開看時，發現信封內裝着一個小膠片，她看後即時臉色大變，原來是一張底片，攝於1990年第27屆金馬獎頒獎典禮，當晚林青霞憑電影《滾滾紅塵》獲頒最佳女主角，但在行落樓梯時，彎腰的一瞬間令她不慎走光：「那件緊緊貼着身體的YSL小禮服，稍微有了空隙，當時心中有想過會不會穿幫。沒想到就在那一秒一個閃光進來，剛好捕捉到我左邊上身衣服離開身體的一刻，我的胸部赤裸裸地曝了光。」

林青霞憑電影《滾滾紅塵》獲的第27屆金馬獎頒獎典禮最佳女主角。（影片截圖）

不過幸好這張底片未有公開，雖然已經事隔多年，林青霞亦沒有留下這位男士的聯繫方式，但她仍十分感激對方：「三十年來，新聞媒體有着相當大的轉變，狗仔文化充斥全球，我常在想這位給我底片的年輕人，他如何生存？這麼有良知的人在娛樂新聞界會有生存的空間嗎？他也許已經離開了傳媒界從事其他工作了，我猜想。」林青霞形容對方就像一顆流星，在生命中與她交會了片刻，轉眼間卻消失了蹤影，她更希望這個世界能夠容納多一些像他這樣的人。