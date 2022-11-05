林鈺洧母親控林俊賢多次暴力對待　曾要求墮胎及與女兒驗DNA

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denise）當選後是非不絕，除了昔日言論被翻炒，早已離異的父母亦公開互數不是。（IG：@denicelams）

八十年代當紅小生林俊賢女兒，應屆港姐冠軍林鈺洧（Denise）當選後是非不絕，除了昔日言論被翻炒，早已離異的父母亦公開互數不是。近日Denise媽媽Jasmine罕有接受訪問力數前夫，指當年多次被打曾被掌摑至面腫，更心痛表示林俊賢在Denise 15歲再見面時，曾要求驗DNA。

自小父母離異林鈺洧（Denise）跟隨媽媽Jasmine生活，中間兩父女更斷聯絡多年，近10年前林俊賢通過社交平台尋回女兒。（IG：@denicelams）

Denise是林俊賢與第一任妻子Jasmine所生，自小父母離異Denise跟隨媽媽Jasmine生活，中間兩父女更斷聯絡多年，近10年前林俊賢通過社交平台尋回女兒。近日Denise媽媽指離婚後兩母女相依為命的日子不容易，斥林俊賢家暴及無故失蹤拒共同撫養。林俊賢曾回應指家暴是「還手」，亦稱自己並非100%稱職的父親，但他會保護爭取在女兒15歲之後見面的機會。

D林鈺洧（Denise）媽媽Jasmine心痛表示林俊賢在Denise 15歲再見面時，曾要求驗DNA。。（IG：@denicelams）

Denise媽媽Jasmine再次接受訪問，指自己多次受暴力對待，第一次動手關於一直做佢影子女友問題，期間用手推咗林俊賢身體一下，被一巴掌打到飛落床，暈咗一陣整晚發燒，睇醫生好嚴肅問需唔需要寫醫生紙報警。在林俊賢事業走下坡時意外懷孕，被要求去做手術墮胎，及後為免傳媒有話柄而返英國簽紙結婚。Jasmine更指女兒大約10個月大時，林俊賢更曾面貼面呼喝女兒，之後更用棒揮打，嚇到衡回房間鎖門執行李，怕被禁離開而報警，最終在20名警察保護下離開。