匙來勝利組｜陸星材、妍雨吻戲刺激收視　分析四大必睇原因

由陸星材、李鍾元、鄭彩娟和妍雨等主演的韓劇《匙來勝利組》今晚（5日）將播出第14集。上週陸星材與妍雨的吻戲繼續是話題之最外，相信劇迷都被迴路轉富深度的劇情深深吸引住。



陸星材與妍雨的吻戲繼續是話題之最。（劇照）

劇集即將踏入結局週，一眾主角的窮富大反轉，今天就與讀者一同分析四大觀劇重點，一同與萬能又萬惡的金錢周，同時認清自身分的價值觀所在：

陸星材活在萬能金錢與原生家庭的衡量與糾纏之間。（劇照）

1. 萬能金錢與原生家庭的衡量與糾纏 金錢原是萬惡？

陸星材得到金湯匙的幫助變成富二代後，享受住金錢和地位，但卻不及原家庭的關係與愛，更確定親情比金錢可貴。不過變回窮人又後悔再次變回富二代，令人反思金錢與親情哪樣更重要。

金湯匙魔法有三次還原身份機會。（劇照）

2. 金湯匙魔法有三次還原身份機會 讓觀眾一同思考選擇的可能性

金湯匙有三次還原身份的機會，設定於首次變成富二代之後的一個月、一年和十年。享受一個月後觀眾可能會得到快感，一年後卻可能會因為失去原有家庭的其中一部分而猶豫，十年後觀眾的選擇會是甚麼呢？

李鍾元的新想法又是甚麼呢？（劇照）

3. 富人家族的黑暗操作比較貧窮人家的愛與韌力

富二代李鍾元自小落入家庭間的爭鬥奪權，因金湯匙而變成窮人，卻獲得了一直欠缺的愛與關注。第二次變成窮人後，李鍾元似乎有了不同的想法，證明窮人也能造就成功，富人家庭內的問題也能靠努力解決？

金湯匙地攤婆婆講過的話早有玄機。（劇照）

4. 劇情細節充滿隱喻 情節鋪排暗藏玄機

出售金湯匙的地攤婆婆曾講過：「金子大約於一千度溫度就融化，由不同物質混合而成的土又怎麽樣？土能以一千度融解嗎？」一番話正在暗示窮人比富人於苦難試煉中更堅強？相信要留待觀眾與主角一同見證。

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