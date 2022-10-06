匙來勝利組．專訪︱陸星材難忘跑戲拍到脫水　讚鄭彩娟是開心果

由陸星材、李鍾元、鄭彩娟和妍雨主演的Disney+韓劇《匙來勝利組》已正式開播，其中三位主演早前接受了《香港01》訪問，大談拍攝期間的趣事。雖然女主角之一的鄭彩娟因傷未能現身，但劇組都不忘提起她，大讚她是片場開心果。



《匙來勝利組》收視好的話，大家約定香港粉絲見面會見！（Disney+）

《匙來勝利組》是陸星材退伍後的回歸作，他抱住巨大的決心接拍此劇，形容「李承天」一角是心境變化很大的角色，希望劇迷細心留意。他憶述拍攝第一集時有一場奔跑戲，一度辛苦至脫水和嘔吐，是他人生首次在拍攝途中要大叫放棄的一場戲。問到拍劇過程中誰最經常NG，三人表示比起NG，刻意令他人NG的人就是陸星材。李鍾元表示大家經常在彩排對戲時開玩笑，因此到正式入戲時常常出現無法忍笑的搞笑事，展示出演員間的好感情。

《匙來勝利組》是陸星材的退伍回歸作，沒想到會拍到脫水。（劇照）

4位主演的年齡相近，拍攝現場氣氛也融洽，陸星材大讚無法出席的鄭彩娟是劇組的開心果。他講到：「就算大家很累，整天沒有睡，但她都一直表現開朗，在片場中時常以笑面迎人。」妍雨也講到鄭彩娟不時會準備小禮物等為大家打氣，令現場氣氛變得很有愛；李鍾元則形容她是維他命一樣的存在。可惜鄭彩娟拍攝期間從樓梯摔下並需要鎖骨手術，陸星材也笑言現在沒有她在場氣氛也變得較為低落。

《匙來勝利組》劇組感情非常好，鄭彩娟原來更是當中的開心果。（劇照）

劇中「李承天」獲得了一支金湯匙，拿着它到他人家作客三次就能與對方交換身份，問到現實中有這個機會的話，三位都表示想嘗試一次。陸星材首先講到想與超級英雄交換身份，最想嘗試電影《越空行者》男主角擁有的瞬間移動能力，並感受一下超級英雄另一面的痛苦。李鍾元則相反，表示十分滿足現時的生活，演員生涯很有趣又多元化，因此暫時沒有想交換的對象。雖然暫時三人未有機會來港，但他們講到如果《匙來勝利組》收視成績好，大受香港劇迷歡迎的話，他們不排除之後會來香港開粉絲見面會，希望大家能多多支持。

《匙來勝利組》目前已開播兩週，韓國及海外的討論度也相當高。（劇照）

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