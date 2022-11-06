林鈺洧媽媽爆被林俊賢暴力對待　8位慘遭家暴藝人郭奕芯被打心口

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denise）當選後是非不斷，連帶早已離異的父母亦公開互數不是。林鈺洧的媽媽Jasmine近日接受訪問時，大爆遭前夫、八十年代當紅小生林俊賢多次暴力對待，不但被掌摑至面腫、一巴打到飛落床，又曾被要求墮胎及驗女兒DNA。Jasmine指離婚後兩母女相依為命的日子不易過，斥林俊賢家暴及無故失蹤拒共同撫養。而圈中亦有不少女藝人曾慘遭前度家暴，包括林欣彤、龔嘉欣，《晚吹-戀講嘢》兩位主持譚凱倫和郭奕芯等，譚凱倫指如果遭受暴力對待，不要啞忍必須報警處理。



林鈺洧母親控林俊賢多次暴力對待 曾要求墮胎及與女兒驗DNA

應屆港姐冠軍林鈺洧當選後是非不斷，早已離異的父母亦公開互數不是。（IG：@denicelams）

第二位曾遭前度家暴藝人：林欣彤（Mag）

現與樂隊ONE PROMISE鼓手Anton拍拖的林欣彤，2015年時有報道指她被初戀男友家暴打腫眼睛，以致出活動時要載上黑超遮掩。她也曾在ViuTV節目《吃掉前男友》中，提到自己發現男朋友出軌的遭遇，她憶述自己曾向出軌的前度男朋友下跪苦求不要分手，但慘遭對方拒絕。

2015年，有報道指Mag被初戀男友家暴打腫眼睛，以致出活動時要載上黑超遮掩。（IG圖片）

第三位：ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》主持譚凱倫（Helen）

Helen於節目中透露曾被前度施暴，當時與男友鬧分手，男友以取回物件為由約她到自己家。豈料對方突然一拳打向她，她後腦撞向牆壁即場暈倒。暈倒後男友拍醒Helen，在她還未完全恢復意識時，男友便用腳狂踢身體，她只好縮起來保護自己。Helen稱年少時經常被打，所以被男友施暴時已失去求生意慾，不敢報警。Helen承認當時心軟放過前度，但建議大家以後遇上暴力事件必須報警。

Helen於節目中透露曾被前度施暴，對方突然一拳打向她，她後腦撞向牆壁即場暈倒。（IG圖片）

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第四位：ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》主持郭奕芯（Ashina）

Ashina亦曾在節目中大爆恐怖戀愛經歷，遭到舊愛暴力對待。她最初僅表示：「爭執時有身體接碰撞。」最後自揭被打心口：「一嘢打落我度，打完真係腫咗。」 另一段恐怖經歴發生在17歲是，Ashina憶述當年戀上28歲男子，分手後幾個月應邀與前男友飲酒，在坐的士回家途中已遭揑頸問「呢排同邊條友曖昧！」她坦言當時好驚，落車打算逃走，但遭前男友拉住並跌倒：「我仲記得我條白色裙污糟咗，佢捉住手袋唔放，跌喺地繼續扼頸，又打到我甩咗一隻con。」

Ashina曾在節目中大爆恐怖戀愛經歷，遭到舊愛暴力對待。（IG圖片）

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