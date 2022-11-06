關之琳孭30萬Hermès袋現身中環街頭　擁過百個名牌手袋珍藏值天價

有「香江第一美人」之稱的關之琳年輕時靚絕影圈，迷倒不少粉絲，年屆60的她仍散發出女神般的優雅氣質，日前有網民在中環偶遇她，更大讚她真人靚過上鏡：「又高又瘦皮膚雪白，本人比電視上視頻上還有靚女，她中間有發現我拍她還和我點頭微笑，️有點不好意思始終沒敢鼓起勇氣去合影，感覺還是她們那一代港姐最靚女，大家沒意見吧？」片中所見，等過馬路的關之琳一直低頭玩手機，一身Casual Look的她打扮低調又不失氣質，加上身形高䠷，在人群中仍十分突出！



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關之琳現時住在市值逾1.5億、面積達3,000呎的半山豪宅地利根德閣。（電視截圖）

而關之琳孭住的Hermès Constance手袋就成功搶鏡，雖然她入手的這款黑皮黑扣相對低調，但據知價值超過30萬港元，盡顯身價！不過其實這只是關之琳眾多手袋珍藏中的一個，出名是圈中富婆的她身家逾5億，現時住在市值逾1.5億、面積達3,000呎的半山豪宅地利根德閣，去年她曾在TVB節目《天天開運王》中公開豪宅的衣帽間，過百個名牌手袋和高踭鞋收藏猶如名牌Showroom一樣，放滿了不少女士夢寐以求的Hermès、Chanel、Gucci、Dior等名牌手袋，更擁有被譽為天價的Hermès Himalaya Birkin，令人大開眼界！

關之琳擁有被譽為天價的Hermès Himalaya Birkin，價值超過200萬！（IG@rosamundkwan）

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