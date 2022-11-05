芒果TV擬製作「年度唱歌選秀」組音樂女團　邀林青霞林憶蓮做導師

內地芒果TV多年來炮製了大量熱門綜藝節目及真人騷，包括《妻子的浪漫旅行》系列、《密室大逃脫》系列等，2020年開創首個藝人成團節目《乘風破浪的姐姐》與《披荊斬棘的哥哥》，令不少藝人翻紅，後者第二季才剛剛落下帷幕，馬上又有籌備的新節目曝光。



日前，有網友曬出芒果TV擬打造的「年度唱歌選秀」節目，據節目簡介描述，將設定「音樂研修學院」概念，以青春女性為主體，打造音樂團體，為華語演唱注入新勢力；關鍵詞中表明是「全年唯一選秀」，擬邀的導師團亦非常強勁，包括林青霞、林憶蓮、鄧紫棋等，即刻引起網友熱議：「能先批下來再說吧」、「林青霞林憶蓮能請來一個我就看」、「芒果台這是要放大招的節奏」等。

芒果TV擬製新節目。（微博圖片）

雖然這個初步計劃看似在與廣電總局「禁選秀」的新規作對，且要同時請來林青霞與林憶蓮難度非常大，但也並非完全無可能。

首先，去年愛奇藝選秀節目《青春有你3》因需掃描牛奶樽蓋內二維碼為各練習生投票，引發粉絲購買大量牛奶，再將飲品倒入溝渠，造成食物浪費，現場一片狼藉，北京市廣電局即時勒令節目暫停整改，最終停播。事後，國家廣電總局發布《關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》，明文規定各平台「偶像養成類節目」不得播出，因此有網友質疑芒果TV新節目的可行性。然而，雖然今年沒有偶像選秀，但仍有《中國好聲音》這樣的歌唱選秀節目，芒果TV新節目或也屬這一類。

《青春有你3》倒奶現場：

劉德華亮相今年《中國好聲音》：

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其次，在導師方面，林青霞與林憶蓮一位影壇女神，一位歌壇天后，平時都鮮有公開露面，要一起參加節目似乎更是微乎其微。不過，其實兩人都曾先後參與過芒果TV節目，林青霞於2015年擔任《偶像來了》常駐嘉賓，林憶蓮則通過歌唱競演綜藝《歌手2017》亮相，並一舉奪冠，再度出山也有一定的可能性。

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最後，湖南衛視作為內地八大地方電視台之首，在選秀方面可謂是始祖，早在2004年和2007分別舉辦《超級女聲》與《快樂男聲》系列選秀，李宇春、張靚穎、周筆暢、譚維維、郁可唯、張傑、華晨宇等都通過該節目一炮而紅，為樂壇輸送了大量優秀的高人氣歌手，絕對是名副其實的造星工廠，且前幾季的《歌手》以及今年與TVB合辦的《聲生不息》口碑都不錯，在製作音樂節目方面還是比較拿手，網友也非常認可與看好，很期待節目。