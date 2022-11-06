《獎門人》樊亦敏帶領女神們吸啜波波　陳庭欣擔腸畫面大灑鹽花

無綫逢周日晚播出的《開心無敵獎門人》，今集又有新驚喜，獲得力捧的「女版金剛」徐麟，半鹹淡廣東話成為最大賣點，「炸爆一床（廠）」、「蝦膠」等對白仿如爆粗，讓人笑到半死。之後還有「開心無敵啜乒乓」，「三太」樊亦敏帶同幾位女神何泳芍、陳若思、胡美貽等，齊齊吸啜乒乓波，畫面搞笑又養眼，成為全晚高潮。

陳若思吸啜波波畫面，非常養眼。（影片截圖）

以百變小櫻Look上陣的徐麟全晚表現精靈，獎門人以「女版金剛」介紹她出場，徐麟即大晒「金剛話」：「我外表單純，但其實我灑（傻）得勻循，希望帶到好多歡樂畀大家，可以炸爆一床（廠）。」引得全場大笑。當中以「開心無敵茶餐廳」最為爆笑，獎門人笑言這個遊戲是為徐麟而設，負責落Order的徐麟亦不負眾望以「金剛話」炸爆全場，她讀「蝦膠釀油炸鬼」時似足爆粗，「市油皇街易（豉油皇雞翼）」同樣令人成頭問號，「椒鹽」又無厘頭地變成「高鹽」，非常爆笑。

徐麟大晒「金剛話」落order，聽到大家成頭問號，場面爆笑。（影片截圖）

「三太」樊亦敏亦同樣精靈搞笑，在玩「開心無敵啜乒乓」時，三太一改平時霸氣形象，無啦啦怕醜妹上身扭扭擰擰，獎門人見狀即笑問她有沒有男朋友，三太聞言竟搞笑地掩面嗌唔得！到正式埋牙啜乒乓波時，三太成功力保靚樣保持美態，十分厲害。而在「開心無敵彈遮遮」，三太更出動私伙浴帽和雨褸上陣，大放笑彈。

平時勁霸氣嘅樊亦敏一玩啜乒乓波，即時變成怕醜妹，Cute到爆呀。（影片截圖）

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今集加插新遊戲「開心無敵估嘢食」，同樣笑料十足，一班女參賽者齊齊拋低女神形象，孫慧雪忘我伸脷舔腐乳、納豆及蛋糕，何泳芍則食到成面朱古力慘變「烏嘴狗」，陳庭欣除了盲樁樁兜頭撞向獎門人外，更直接用口擔住成條紅腸，獎門人亦被其驚人表現嚇窒大嗌：「好鬼狼！」女神們玩遊戲完全唔錫身，讓觀眾睇得十分過癮。

陳庭欣用口擔住成條紅腸，完全拋低咗女神包袱。（影片截圖）