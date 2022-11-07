超能使者．劇評一｜頭5集略嫌冇重點　難怪大家只係討論福利畫面

無綫（TVB）劇集《超能使者》播畢5集，最高收視22點，成績還算可以。首集作為一劇之始也頗為吸引，為觀眾介紹了這個超能力世界之餘，也為以後的劇情發展鋪路留下不少懸念，算是一個較好的開始。不過之後4集走向就緩慢得多，發展又不夠緊湊，最大問題是設定不夠說服性，令劇集可觀性大減。



無綫（TVB）劇集《超能使者》首5集最高收視22點。（《超能使者》截圖）

可能有人留意到，陳展鵬（飾鍾孝年）雖然和劉佩玥（飾丁淑敏）是夫妻，首集就講他們怎樣恩愛甜蜜，但是之後卻出現了唐詩詠（飾喬若嵐）這個人物。5集下來，唐詩詠和陳展鵬這個組合比劉佩玥和陳展鵬更像是一對，而且戲份更多。除非劉佩玥在日後的劇情中有更重要的定位，或者劉佩玥戲份這麼少是因為「丁淑敏」是隱藏Final Boss，否則就顯得有些可有可無了。

大部份網民都集中討論劉穎鏇和伍樂怡身上。（《超能使者》截圖）

首集劇情緊湊固然好，但隨後4集的劇情卻發展得有點太慢。第2-4集大多篇幅都是介紹劉穎鏇（飾柯翠屏）、陳山聰（飾高勇）、林子善（飾高守）以及王君馨（飾韋瑞琦）、歐瑞偉（飾賀慶隆）等人出場，而忽略了主線的推進，更甚的是到第5集為止，似乎還是不見主線的蹤影。《超能使者》的主旨到底是一班超能人打壞人的故事呢，還是講超能人得到超能力後心路歷程之類的大道理？留下謎團和懸念，把驚喜藏在最後固然好，但總要讓觀眾有個追劇理由吧。

頭5集以搞笑為主，主線未見影。（《超能使者》截圖）

鹽花不可少。（《超能使者》截圖）

劉穎鏇福利畫面。（《超能使者》截圖）

自古的故事中，正義一方打壞人，除了要出師有名，雙方勢力更加要均等，就好似DC中超人的死對頭是科學天才 Lex Luthor，蝙蝠俠的對手是企鵝人、小丑一類的角色。正邪雙方最好的配搭一定是超能力對超能力，或是普通人對普通人，才會予觀眾一種勢均力敵的感覺，但暫時看來，《超能使者》 的正方陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇和反方歐瑞偉、王君馨，超能力者對普通黑社會？一點都不平衡吧。或者換個說法，邪惡一方不夠惡，就突顯不出正義一方的正義。

反派唔夠邪惡。（《超能使者》劇照）