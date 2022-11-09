林鈺洧同父異母弟弟聲援林俊賢 越洋開腔：我信老竇唔會打女人

八十年代當紅小生林俊賢，近日再度成為新聞人物，他與前妻所生的女兒林鈺洧（Denice）當選今屆港姐冠軍後是非不絕。近日林鈺洧媽媽Jasmine忽然翻舊賬，鬧爆林俊賢是「糊塗漢、狗男人」，指控男方當年家暴，逼墮胎不成，又要求女兒驗DNA。林俊賢則在微博逐點反擊，雙方各執一詞，引發「羅生門」事件。

林鈺洧在活動上力撐媽媽，指林俊賢確曾要求驗DNA。不過，林鈺洧的同父異母弟弟Selwyn，及Selwyn媽媽Winnie則選擇相信林俊賢，越洋開腔聲緩對方。

前女友與兒子齊聲緩

身在英國的Selwyn接受《香港01》訪問說：「大家好，我係Selwyn ，我本身唔想加入呢件事，因為我遠在英國，但最近見到關於我老竇家暴事件，我就想出嚟聲援吓我老竇。我之前都有打電話畀佢問關於呢件報道嘅事，佢話唔想回應，話唔想影響我家姐事業，我都好理解，不過我就相信我老竇係唔會打女人，因為佢從來冇打過我媽咪，今次都係想聲援我老竇，唔想佢畀人再抹黑。」Selwyn的媽媽Winnie則說：「我哋分開咗好多年，不過我支持佢係想講出真相！始終佢係我個仔嘅爸爸，我同佢一齊無咩對我唔好，所以我都好想支持佢。」

林俊賢年輕時愛自由 婚前維持開放式伴侶關係

林鈺洧與同父異母弟弟Selwyn曾一齊同爸爸見面相聚。（林鈺洧微博）

林鈺洧與爸爸林俊賢。

Selwyn與媽媽Winnie都相信林俊賢為人，越洋開腔力撐。（圖片受訪者提供）

Selwyn在英國考取藍帶grand diploma，希望將來可以做國際廚神。（圖片由受訪者提供）

現年62歲的林俊賢是香港80、90年代的一線小生，當年憑著英俊氣質，迷倒不少女明星;有指他是劉嘉玲的初戀情人，又有傳林青霞曾主動表達愛意，但遭林俊賢拒絕。林俊賢有過兩段婚姻，當年與圈外混血女友Jasmine在英國註冊結婚，誕下一女林鈺洧，但在女兒一歲多時已經分開。被指是第二任妻子Winnie，其實一直未有註冊結婚，二人未婚產子誕下Selwyn；二人分開後Winnie與演員黃子揚結婚，黃子揚將Selwyn視如己出，惜最終離婚收場。

及後林俊賢跟兒子Selwyn亦有較多來往，與Winnie再見亦是朋友，當年是Winnie幫忙在網上聯絡林鈺洧，讓林俊賢與女兒林鈺洧正式相認，年前兩姊弟一起到惠州探望爸爸，並在社交網公開合照，一家團聚。

林俊賢近日遭前妻指控，雙方隔空互罵。（林俊賢微博）

林鈺洧力撐媽媽，指林俊賢曾要求驗DNA。(林鈺洧ig)

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