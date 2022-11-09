林俊賢年輕時愛自由 爆與林鈺洧媽媽婚前維持開放式伴侶關係

林俊賢被前妻Jasmine窮追猛打，翻起近30年前舊賬，要求多年不見的女兒驗DNA，又指控他當年多次家暴；林俊賢反指遭對方長期精神虐待，被對方用手指住鼻哥，難忍壓力下才用口咬對方手指一下。而林俊賢的前女友Winnie及兒子Selwyn就相信林俊賢為人，不會動手打女人。

有指當年二人發生爭執，源於Jasmine不滿林俊賢當她是「影子女友」，林俊賢以短訊回覆《香港01》時，指二人雖然相識了5年，但一直只是拍散拖，維持friends with benefits（FWB）關係，意指開放式性伴侶，既是友情，卻又包含著性關係，雙沒沒有任何承諾和約束。

林俊賢透露與Jasmine婚前一直維持開放式伴侶關係。

林俊賢後生時好靚仔。(劇照)

林俊賢多年前是TVB的小生，拍攝過多部經典劇集 (影片截圖)

62歲的林俊賢，依然活力十足。(抖音截圖)

林俊賢寫道：「所謂嘅一齊5年，我們有冇認識5年就記不起了。每年十次八次見面就有的。有時幾個月都冇聯繫，年青人嘛，愛自由。咁呢啲算唔算真正拍拖呢？抑或係friend with benefit呢？」

林俊賢續指二人相處最長時間，是Jasmine由英國返港，指女方想暫時住在自己地方。他說：「我說可以。住咗不記得多久，大概一、兩個月吧，我就要飛去大陸8個月，拍唐太宗李世民，她就一直住在我的住所。雙方係保持自由。」

及後，林俊賢從內地返港不足兩、三個月，Jasmine便透露自己懷有身孕，之後亦有正式介紹給身邊朋友認識：「我平日拍攝，西班牙拍特輯，出去同朋友食飯，都有帶佢同行，我唔覺得係佢口中嘅影子情人。」

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