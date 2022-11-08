下流上車族結局篇劇透｜袁文傑郭柏妍開展父女戀　丁子朗慘敗

TVB台慶劇《下流上車族》第十七集劇透



TVB台慶劇《下流上車族》上集（十六集）講到，志明（林敏驄飾）驚悉毓霞（鮑起靜飾）不是老小三，母親的第三者另有其人，醒覺錯怪好人。車家失去往日熱鬧，雯慧（江美儀飾）倍感寂寞，而毓霞決定將志明加進公屋戶籍。毓霞特意邀請雯慧參加壽宴，欲助志明與她修補關係。然而，雯慧得悉志明動用首期基金大事裝修毓霞的公屋，怒斥志明、毓霞不是，毓霞激動暈倒……芊芊（郭柏妍飾）為高榮（丁子朗飾）炮製早餐，卻見高榮與前度約會，怒火中燒。高榮決心向芊芊表白，二人因此得悉友善（袁文傑飾）的意圖。雯慧、晞嵐（朱凱婷飾）逛街時，竟撞見晞嵐的丈夫跟女伴在一起……

丁子朗與前度約會。（《下流上車族》截圖）

點擊下圖睇上集《下流上車族》精彩畫面：

+ 14

以下內容有劇透，逃生門在此：

下流上車族｜錄得最高收視26.8點 排今年TVB第二只輸畀呢套劇

下流上車族｜TVB力谷郭栢妍羅毓儀 盤點96後新小花有人做緊女主

下流上車族｜江美儀眼濕濕慈母晒神級演技 幫郭柏妍打通淚穴

下流上車族｜林敏驄口震式爆喊晒演技 分半鐘引爆網友淚水

TVB台慶劇《下流上車族》最新一集（十七集）講到，毓霞終原諒志明；另邊廂，雯慧被晞嵐當頭棒喝，方知自己性格如斯不堪。高榮、友善力追芊芊，芊芊難以抉擇。一晚，芊芊徹夜未歸，高榮擔心芊芊在友善家過夜，自覺甚麼也比不上友善，自信心跌至谷底。芊芊見狀，對高榮剖白心底話……雯慧連日來偷偷到醫院送湯予毓霞，眾人力勸志明原諒雯慧。毓霞、蔓蔓（羅毓儀飾）終在郊野重遇次郎，原來次郎走失後，被好心人收養。雯慧得到毓霞原諒，毓霞一心要替志明與雯慧重圓一個家，鼓勵雯慧表明心跡……

陷入離婚邊緣。（《下流上車族》截圖）

點擊下圖睇下集《下流上車族》精彩畫面：