Amber Heard被揭夜夜笙歌破壞寧靜　睇CCTV更發現隨處便溺勁無品

著名影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗案於6月時終於落幕，Johnny Depp獲得勝利，Amber Heard須賠償一千多萬美元予Johnny Depp。Johnny Depp在誹謗案時亦有指控Amber Heard在床上大便，而近日一名YouTuber在網上揭露Amber Heard除了會在床上大便外，還在西班牙深夜時在路邊隨處大便。

YouTuber在網上揭露Amber Heard除了會在床上大便外，還在西班牙深夜時在路邊隨處大（youtube@Joseph Morris)

Johnny Depp早前在誹謗案中爆出Amber Heard除了會對他動手腳外，還有在吵架時會在床上大便，令Johnny Depp覺得難以忍受下去。Amber Heard卻反撃指床上的大便不是她做的，是家中的小狗跳到他們的床上大便才留下，而Johnny Depp則指家中床的高度小狗跳不上去，所以揭發Amber Heard說謊。

Johnny Depp早前在誹謗案中爆出Amber Heard除了會對他動手腳外，還有在吵架時會在床上大便。（AP）

尊尼特普出絕招揭前妻「臭史」 Amber Heard糞便照終極公開

近日有YouTuber在自己的頻道上載了數張照片，說是Amber Heard的鄰居提供，指Amber Heard最近搬到西班牙的豪宅區，鄰居投訴Amber Heard搬進去後，周邊時常變得嘈吵，騷擾到附近的鄰居，更令原本寧靜的地方被她破壞。鄰居更指控有一天在路邊看見有人類的糞便，他們覺得十分訝異，所以翻查閉路電視，竟然發現在路邊大便的就是Amber Heard，令到鄰居很崩潰。片段中Amber Heard喝得有點醉，然後蹲在地上，在她站回來的時候地上就多了一坨糞便，Amber Heard隨處大便事件被爆出後，令她的形象再度崩壞。有網民說今次證明了Johnny Depp的說法是真的、希望有DNA樣本就可以不用誣賴狗狗了等一面倒的留言。

YouTuber在自己的頻道上載了數張照片，發現Amber Heard在路邊大便 （youtube@Joseph Morris)

她站回來的時候地上就多了一坨糞便（youtube@Joseph Morris)

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