汪小菲含淚思念女兒被鬧抄作　感謝大S具俊曄用心照顧？

台灣女星大S（徐熙媛）的前夫汪小菲（現已改回原名汪少菲）相當活躍玩社交網站，近日開直播的他就含淚表示想念女兒，言談中被解讀感激前妻一家將女兒汪希玥照顧得非常好，思念女兒的父親之情湧上臉孔，確實是讓人感動，不過他此舉惹引來不少網友嘲諷，認為他只是在抄作而已。

目前一對子女都跟隨大S生活。（大S微博圖片）

在直播中汪小菲近鏡對着鏡頭說話，雙眼通紅含着淚表示想念女兒汪希玥，他表示：「汪希玥哎呦喂現在1米4幾快1米5了，每天跟我們阿姨比個高呢還特別好。我很感激他們能把孩子帶得那麼好，我每天想着汪希玥的時候，我就抬頭看看天上的雲彩，我覺得汪希玥在看我。」而他口中的「他們」被網友認為是在向大S以及其韓籍老公具俊曄道謝。不過他思念女兒的用詞則被不少網友吐嘈不恰當，認為甚麼「抬頭看天」感覺不太吉利，同時又提起他疑在婚內期間出軌張穎穎一事，叫張穎穎幫生一個女兒亦可等，對他甚為不滿。

雙眼通紅表示想念女兒。（影片截圖）

汪小菲﹑張穎穎至今仍未對外公開說明關係。（張穎穎微博圖片﹑汪小菲微博圖片）

汪小菲公開表示想念女兒，不但沒有感動網友，反而讓人覺得他是在演戲，有網友認為想念女兒大可打電話視頻或直接飛回台灣探望亦可，他此舉動作似乎有消費女兒的嫌疑。另外，汪小菲早前表明不準女兒﹑兒子叫大S韓籍老公具俊曄為爸爸，而近日小S（徐熙娣）在接受訪問時就透露，汪希箖﹑汪希玥同具俊曄相處好溫馨，而且他們稱呼對方為叔叔而已，相信汪小菲得知後應該滿意吧！

大S徐熙媛和具俊曄婚後甜蜜無比。（tvN）