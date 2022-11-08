再見愛人2 |艾威被鬧控制慾強　陳美玲爆喊：我不喜歡你的指責

藝人艾威與前妻陳美玲最近一起參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》引起不少關注。而在最新一集節目中，節目組設計了一個互相寫情信的環節，沒想到艾威是抱着一個「恨」字而寫這份信，在讀出這份信時語氣激動，帶點不滿的情緒，讓不少網友覺得根本是一封「投訴信」，更認為他控制慾太過強，似乎對太太不公平。

在最新一集中有寫情信的環節。（影片截圖）

在最新一集節目中，三對夫妻將會為另一伴寫「最後一封情信」，並在戶外當着大家的面前，互望對方而讀出來。當抽到艾威夫妻的時候，由陳美玲先讀出寫給對方的情信，字裡行間仍感受到她依然愛着對方：「我不喜歡你的指責，我很惱火你用很兇的語氣對我，我感覺很沮喪，你總是誤會我對你的關懷。我很生氣你總是不聽我的解釋，我希望你可以心平氣和好好跟我溝通，我不想要你因為我身體的問題，跟我分開，我需要你在我心情不好的時間，可以給你的肩膀，給我多一點支持，我希望你真真正正走進我的心裡，了解對我的種種誤解，我很抱歉，因為我身體的問題，帶給你很多壓力﹑痛苦。我愛你，我期望我們可以重新開始給彼此一個機會重新認識。」

夫妻二人互讀情信。（影片截圖）

陳美玲似乎仍愛着對方。（影片截圖）

不過當艾威讀出自己寫的情信時，他就先打預針表明自己仍然帶一點恨而寫這封信。字裡行間可以感受他是多麼不滿陳美玲，對她感到非常失望，在讀信的時候，他的情緒明顯激動不滿，令對陳美玲頓時情緒崩潰爆喊，艾威表示：「我不喜歡你對我的勸告完全無動於衷，我感覺很沮喪，我完全不能拯救你。我很生氣我們一直在同一個問題上爭吵而沒答案，我們真的爭吵了好多次，我很惱火你的一意孤行破壞了我們整個婚姻和人生，你知道嗎？不單是婚姻，本來我們的晚年不是這樣，不應該是這樣子度過的，我感到很失望，你還是選擇了打麻將，我很恐懼我到時候又要因為你的錯誤，而負上責任，我覺得你是陷我於不義。我告訴過你你之前生命有危險的時候，上天幫了你，我也幫了你，但是你完全不愛惜自己，我完全一整年我看不出你對自己的健康付出了些甚麼。我需要一個正常人做出正常的決定，我希望你可以真正好好地反省一下，可以讓你思想中把你一些塞了的腦袋可以打開來，你一天，你的思想沒打開來，你往後的日子不會好過的。」而站在他的角度思考，他表明就是生氣陳美玲不聽自己的說話。

艾威抱着不滿情緒寫這封信。（影片截圖）

陳美玲聽後爆喊。（影片截圖）

因為陳美玲不聽勸告打麻將一事令二人婚姻亮起紅燈，但原來她曾向艾威提過：「我都跟你講了，如果你可以不喝酒（最頻繁可以喝七天），我都可以不打麻將。」不過艾威表示：「我為什麼要不喝酒呢？」正正因為如此，讓不少網友認為他根本是控制慾太強，亦是雙重標準，不讓陳美玲想做自己的事，反而允許自己可以喝酒，遭到不少網友指責艾威，覺得這一種人的個性太可怕。

陳美玲爆喊。（影片截圖）

艾威生氣陳美玲不聽自己說話。（影片截圖）