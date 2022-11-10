馬浚偉同紀律部隊切磋羽毛球　冀增加同年輕人交流推動藝術發展

本港在過去3年一直受疫情困擾，許多市民大眾生活不如意，青少年的身心靈健康也亟待關注。由演藝人馬浚偉創立的非牟利團體「主創藝術坊」相信，體育運動除有益健康，也促進交流，振奮人心。故上周末（11月5日）便邀請政府各大紀律部隊攜手支持及參與由「主創藝術坊」主辦《羽你同起飛》青少年羽毛球交流比賽，在切磋球藝、強身健體同時，亦讓年青人直接與紀律部隊人員溝通，藉著彼此相處的時間，讓雙方互相了解，促進青少年對紀律部隊的認知，體會紀律部隊人員為社會努力及付出，從而學習到堅毅不屈和勤奮精神。

青少年身心靈健康重要

「主創藝術坊」每年均會舉辦不同類型的年度大型活動，上周六（11月5日）舉辦《羽你同起飛》羽毛球交流賽，讓青少年與本港六大紀律部隊切磋球技。主創藝術坊創辦人兼藝術總監馬浚偉表示，青少年的身心靈健康一直是該會非常關注的事，他自己也體會到體育運動除了有益健康，可以鍛鍊體能和振奮人心。

馬浚偉說：「我希望能透過今次羽毛球交流賽，令青少年增加對紀律部隊的認知，了解他們日常工作及訓練，也可以透過球技交流、藉著彼此相處的時間，感受到紀律部隊人員堅毅不屈的精神之外，從而學習凡事只要全情投入，盡力而為，那就無愧於心，勝敗只是其次。」

《羽你同起飛》於上周末（11月5日）完滿舉行，馬浚偉聯同羿然、培立及港匯三大民間羽毛球會的主教練，帶領共18名年齡介乎12至15歲學生，與六大紀律部隊羽毛球會成員作友誼交流賽。全日賽事分為4組，不論是紀律部隊或青少年選手均全力以赴，共進行了62場比賽，每場賽事均緊張萬分，場內氣氛澎湃，令活動生色不少。

保安局冀續與主創藝術坊推動青少年發展

活動獲警務處、入境處、懲教處、消防處、香港海關及廉政公署六大紀律部隊支持；各部門首長於活動當日亦有出席為同袍及學生們打氣。保安局局長鄧炳強當日更出席觀賽及頒獎典禮，他在致辭時表示：「今次比賽能在疫情下順利進行，別具意義，除了可推動體育運動精神外，亦為紀律部隊製造機會，與年輕人溝通及交流。保安局一直重視青少年工作，期望日後繼續與『主創藝術坊』合作，推動青少年發展。」參觀紀律部隊訓練 打破固有誤解

除了當日羽毛球比賽交流之外，主創藝術坊亦有安排多位青少年代表，到訪六大紀律部隊的訓練學院，更體驗受訓過程等。參觀的過程期間，原來有部分青少年對對紀律部隊工作有所誤解，例如以為入境處主要處理毒品，其實入境處的工作，主要是處理非法黑工、難民等，而毒品工作則由警方、海關處理。也有參加者以為，懲教處只是管理監獄，但當日體會到，訓練懲教人員的工作「原來可以好潮」，設有VR，有電腦程式模擬場景，非常現代化。

得知警察學院「桂河橋」由來 增投考興趣

參觀警察學院活動中，參加者對仿真街道感到新奇，路經大操場近武毅樓旁一條俗稱「桂河橋」的小斜路，聽到這名稱的由來都十分雀躍，原來這命名是因為在結業會操時，學員離場時的背景樂曲正是電影「桂河橋」的主題曲，久而久之就成為了學院的其中一個地標，學員只能在畢業典禮上才可步操過「桂河橋」離開大操場，便標誌着學員成為真正的警務人員。參加者知悉後，都自覺自己有幸可以行經這斜路，更提升了他們報考的興趣，希望日後經過訓練，身著制服，再走過桂河橋，成為真正的警員。

這些參觀及交流活動，都有助青少年了解紀律部隊的日常工作及入職前訓練等，從中了解各紀律部隊人員的背後所花的付出和努力，以及他們的具體工作，對社會的貢獻，從而青少年能學習迎難而上，遇上困難如何克服，以及回饋社會的精神。主創藝術坊有為今次比賽及參觀活動，以影像方式全紀錄，日後將於香港電台電視台播放。

有關主創藝術坊

主創藝術坊為非牟利機構，由馬浚偉先生於2017年創辦並擔任藝術總監，熱衷表演藝術事業和文藝創作的馬浚偉先生，深感創作和培育傳承的重要性，希望製造更多回饋社會的機會，以參與表演藝術工作，利用藝術影響生命，幫助社會上有需要人士。主創藝術坊的成立宗旨，是以文化、藝術、體育及創意媒體和各項和與表演藝術有關之活動為目標， 主力給予社會基層人士、低收入家庭人士，有能力但欠缺機會的老中青年人及弱勢社群参與演出。目標是希望藉著不同機會， 增強參與者對自我存在價值之肯定，亦可透過排練過程，增強參與者對表演藝術之認識及學習團隊合作之應有態度和精神。

此外， 主創藝術坊除了會在非牟利的情況下藉著演出為各慈善機構籌募善款，更會定期舉辦義工活動，讓參與者有機會直接服務社會， 體驗真正互助互愛、並透過表演藝術去認識生活，了解活著的真諦。