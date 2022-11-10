林敬剛杭州行夜市　與攤主交談對方不識自己：你真係少睇電視

52歲TVB綠葉林敬剛近年轉戰內地發展，不時在抖音分享動態，不時探訪各地以美食店，將個人短視頻經營得有聲有色。



林敬剛在內地發展得不錯。（微博@林敬剛Kingkong）

日前，林敬剛現身杭州武林夜市，一嘗當地特色小食。期間，他駐足在一間廣式點心攤位前，攤主問道：「你哋廣東邊度㗎？」林敬剛回答稱：「我香港㗎」，並繼續問道：「你有冇睇TVB啊？」對方表示「有」，於是他打趣回應：「你唔認得我係邊個？你真係少睇電視！可能杭州睇唔到呀嘛？」隨即同攤主說：「自己搜下古天樂，你知邊個啊？（對方答知）哦古天樂識，我咪係囉……佢朋友。」講完自己也忍不住大笑。

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對此，不少網友都笑言：「有無搞錯，有睇TVB都唔認得剛哥」、「呢條友仔可能屋企沒電視連剛哥都唔識」、「沒辦法都是做配角」等，看得出林敬剛很受網友歡迎。

林敬剛去年曾在廣西開粉絲見面會。（微博@林敬剛Kingkong）

林敬剛入行逾30年，參演過不少無綫劇集，曾同古天樂合作《廉政追擊令》、《烈火雄心》、《寵物情緣》等，雖然一直做配角，但在圈中人緣不錯，早前宣布自資主持抖音首創綜藝遊戲節目《歡樂今銷》後，就獲得眾多藝人好友力撐，包括林峯、楊茜堯、吳卓羲、黃宗澤、謝天華、歐陽震華、佘詩曼等，現在於廣東新會佔地約兩百畝的柑園也搞得風生水起，生意涉獵範圍甚廣。

林敬剛曾同古天樂合作多套劇集。（微博@古天樂）

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