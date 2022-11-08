吳京「現身」美劇《黑名單》連殺三特工　因計劃生育被拋棄做黑戶

內地男星吳京早年拍攝了不少功夫片，近年轉戰主旋律電影，憑藉《戰狼》系列、《長津湖》系列以及《流浪地球》等圈粉無數，問鼎華語男演員票房冠軍，是大家心目中當之無愧的硬漢。



吳京在大家心目中是一身正氣的硬漢形象。（VCG）

今日（8日），一條「吳京威名遠揚」的話題突然登上微博熱搜，原來是美劇《黑名單》（The Blacklist）中有一段劇情講述美方派遣了三位特工到中國，結果都被一個叫吳京的人所殺，還介紹了「吳京」的背景：「中國有個計劃生育政策，據說吳京是二胎，所以被家中拋棄，否認其出身」，簡單來講，「吳京」是個黑戶。

對此，不少網友都笑言：「論《戰狼》國際化後對世界影視的衝擊」、「莫名覺得也很合理」、「一些外國人對《戰狼》的PTSD」等。

其實這段劇情出現在《黑名單》第一季第三集的8分43秒，該劇已經拍了9季，首季早於2013年推出，而《戰狼》、《戰狼2》分別在2015年、2017年上映，因此與《戰狼》影響力並無關係。不過，吳京多年來參演過不少內地與香港的電影，也曾客串荷里活作品，不排除劇方知悉這位中國功夫演員，至於是巧合定有意安排就不得而知。

除此之外，吳京是滿洲正白旗，原名為烏雅氏，在清朝滅亡之後，烏雅氏才改為漢姓「吳」，因此某種程度上來講，「吳京」也不是吳京的本名。