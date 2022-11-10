余子明逝世｜做演員前原來係歌手　曾參加比賽奪冠與徐小鳳同台

資深藝人余子明今日逝世，終年78歲。



效力TVB多年的子明叔，在入行做演員之前原來贏過歌唱比賽冠軍，子明叔仔仔Elvin為其開設IG賬戶，分享爸爸近況之餘亦跟網民互動一番。身為IG小編的Elvin曾上載子明叔獻唱的影片，以及昔日的報道截圖並寫着：「《小編爆seed系列》我是歌手，介紹返，1968年全港業餘歌唱比賽冠軍，奬品包括來回曼谷機票一張，佢首飲歌係榕樹下。」

子明叔在ViuTV劇集《940920》飾演「爺爺」秋叔一角，成功感動不少網民。（IG/ @yuchiming1944）

截圖中的報道標題是「新聞記者余子明以一曲『曼莉』進入歌壇」，原來子明叔在17、18歲時曾是一名新聞記者，負責撰寫《天天日報》和《南華晚報》的新聞報道以及影評。自小愛好唱歌的他先後參加由《星島晚報》舉辦的「全港業餘歌唱比賽」，更於1968年憑《蔓莉》一曲勇奪冠軍，獎品分別是一張來回泰國的機票和一份EMI唱片公司的歌手合約。及後數年，他到過不同的夜總會、新加坡以及印尼演出，更曾與徐小鳳同台獻唱，獲得聽眾一致好評。不少網民大讚爺爺多才多藝，更期待子明叔康復後能直播唱歌：「第時爺爺好返，可以開live唱下歌大家聽」、「子明叔靚仔又有才華！」

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78歲余子明逝世 曾效力TVB超過40年《封神榜》演姜子牙最經典

余子明今年年初因缺血性中風入院，左邊身暫時癱瘓，需要坐輪椅，並由家人照顧起居飲食。當時余子明兒子天佑在IG交代爸爸的身體狀況，透露爸爸「身體明顯退步咗」，因為濃痰太多化不開，擔心情況嚴重會併發肺炎，故急送入醫院檢查。