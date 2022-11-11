范冰冰「雙11」小紅書曬5大愛用護膚品　公開41歲卻極凍齡的秘密

【范冰冰／雙11】每次公開愛用品都會掀起一波搶購熱潮的「帶貨女王」范冰冰，是出了名的保養控，時常分享護膚祕訣外，更熱衷挖掘各種美妝保養好物。



近日她就在《小紅書》上公開了自己最近愛用的保養好物，推薦大家可以趁雙11買來試試，詳細又真實的使用感分享讓網友都笑讚「冰冰姐真的可以相信的」、「她真的很真誠在推薦好物！」（點圖放大了解👇👇👇）

＃溪上銀耳凍乾面膜

這款面膜是朋友推薦給她的，用起來非常舒服。這款面膜的特色是把銀耳多醣體等有效成分全部壓在膜布上，使用時要用純淨水泡開，膜布會變得像是銀耳一樣會有一些膠質的感覺，因為成分精簡，又有抗炎修護的效果，對敏感肌很友好，連痘痘肌都能放心用，沒有負擔感。

＃ZEROID溫和泡沫洗面乳

這款泡沫潔顏產品是她先前在韓國工作時買的，容量很大，她笑說自己用一陣子了，到現在還沒用完，除了一擠出來就是豐厚的泡沫，使用起來也很溫和，洗完臉後完全沒有乾澀的感覺。她推薦這種潔顏慕斯很適合秋冬乾燥的時候用，可以幫助減少手跟臉部間的皮膚摩擦。

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＃SUQQU晶采立體按摩霜

SUQQU超經典按摩霜是她冬天必備的保養好物！她提到大家平常很少用按摩霜，可能是因為用起來複雜、花時間，但她自己的用法是，在冬季做密集護理時加上按摩霜這個步驟，除了用油，她也會用按摩霜來按摩肌膚，「它跟油的感覺是完完全全不一樣的。油可能會讓手跟臉之間的順滑度更好，有一些抗衰老、抗皺的功效，但是按摩霜會更細膩，給肌膚一種油潤的放鬆按摩感。邊按邊去提拉你的皮膚，讓它在臉上像膏狀面膜一樣待一會，之後皮膚會變得很軟很透白。」

＃AVEDA護髮乳、davines護髮精華油

這兩款是她最近在用的護髮產品，搭配在一起使用的護髮效果很不錯。因為冬天頭髮比較乾燥，她會把護髮乳和護髮精華油搭配使用，在護髮乳中混入2、3泵髮油，趁頭髮半濕的時候抹在髮中到發尾的位置。這樣使用能解決油不容易抹均勻的問題，而且護髮乳就像是把髮油乳化了一樣，會變得更滋潤。

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