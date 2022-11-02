范冰冰4招洗頭步驟　針對漂染燙致斷髮、脫髮問題　重獲濃密秀髮

最近非常流行「氛圍感」美女，但想要抓住這種氛圍感的首要條件就是蓬鬆又有光澤的髮絲！但是很多女孩都有「頭皮出油嚴重」以及「嚴重落髮」的問題，但會造成這兩個狀況很有可能和自身的洗髮方式也有很大的關係，反觀看向演藝圈那些經常漂染燙的女明星們，就算頭髮持續因工作需求所以一直被折騰著，但卻仍然擁有豐盈的髮量。



身為演藝圈中的「髮量王者」范冰冰親自在社交平台上公開自己平時的護髮、洗髮的保養秘訣，大家趕快一起來看看吧～

范冰冰4招洗頭秘訣，想有濃密強韌頭髮？必學！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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范冰冰高顱頂4大秘訣

1. 預洗髮膜

先把髮膜倒進一個塑膠碗裡，幫助預先滋潤髮中和髮尾的部分，接著加進適量的護髮素、椰子油，將三者攪和至乳狀後，就可以將剛剛調配好的髮膜從髮中的位置均勻塗抹至髮尾的部分，維持1-2個小時後再將其沖掉，這個步驟可以讓頭髮有效的被滋潤，還能讓頭髮看起來蓬鬆又有光澤感！頭髮比較多的女生還可以和范冰冰一樣分兩次來進行，以免頭髮一次無法吸收過多的營養素，塗抹的手法是由上往下，在髮尾的部分可以多加搓揉，范冰冰在保養頭髮的過程中會特地避開頭皮，以免讓頭髮看起來更加油膩，這是她一直維持高顱頂、蓬蓬髮的一大秘訣！

2. 焗油帽加熱+氣墊按摩梳

塗抹均勻之後就可以用浴帽把頭髮都包裹起來，這時范冰冰還會使用「焗油帽」套在浴帽上，維持大約30-40分鐘左右，加熱時間到後再靜待2小時，讓頭髮完全把營養素吸收進去，接著再利用清水將頭髮清洗乾淨後才會開始第一次的洗髮，而范冰冰在使用洗頭水時，會先利用沐浴球起泡，再將泡沫放到頭上搓洗，接著再利用氣墊按摩梳，從脖子往頭皮上方按摩梳理頭皮，這個步驟可以幫助刺激血液循環之外也有加強洗淨的功能，接著沖洗掉之後會再上一次護髮素、沖洗、髮膜，一樣的步驟會再重複一次！

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3. 頭髮切勿搓揉

洗完頭髮後用毛巾包裹起來，並用拍打、按壓的方式把頭髮壓乾，切忌使用搓揉的方式，以免造成毛鱗片受損！在頭髮半乾的時候，范冰冰會使用頭皮精華來補充一點頭皮所需要的營養，並利用指腹輕輕按壓，髮尾的部分則是使用髮油來增加滋潤度。

4. 髮絲平均受熱

最後一個步驟就剩吹頭髮了，范冰冰說到很多人在吹頭髮的時候都會懶得晃動風筒，但若是讓一個點過熱時，就會傷害到頭髮，所以范冰冰建議大家在過程中要不斷的晃動風筒，讓每一根頭髮都能平均受熱，最後再上一次髮油來增加髮絲的光澤度，這樣一整套的護髮、洗髮步驟就大功告成了！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】